Sanchez: Želimo se boriti za naslov, zaostajemo, ali vjerujemo da ih možemo dostići

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver Images

Nogometaši Rijeke u nedjelju 8. ožujka od 17.45 sati na stadionu Gradski vrt u Osijeku gostuju kod HNK Vukovar 1991. u 25. kolu SuperSport HNL-a.

Nakon uzbudljive Kup utakmice protiv Hajduka, u kojoj su Riječani neviđenim preokretom izborili polufinale natjecanja, slijedi zahtjevno gostovanje kod Vukovara koji se bori za ostanak u prvoligaškom društvu.

Nakon tri utakmice koje je propustio zbog zdravstvenih razloga i kazne, gostovanje u Slavoniji najavio je trener Victor Sanchez.

“Nevjerojatno je koliko se toga dogodi u samo tjedan dana, ali to je naš život. Živimo vrlo brzim tempom, događaji se nižu jedan za drugim, ali to volimo i na to smo navikli. Sretan sam što sam opet ovdje i sada je trenutak da se potpuno fokusiramo na sljedeću utakmicu. Kao i uvijek, svakoj utakmici pristupamo maksimalno ozbiljno. Ono što smo napravili u prošlosti je jako dobro, uživali smo u uspjehu koji je momčad ostvarila proteklog tjedna kada smo osigurali prolaz u idući krug europskog natjecanja. To je sada iza nas. Kao i uvijek, izvukli smo pouke i iz pobjeda, i iz remija, i iz poraza. Uvijek postoji prostor za napredak.

Napravili smo analizu, naučili što smo trebali i nastavljamo istim putem, težeći stalnom usavršavanju. Veliki izazov protiv Hajduka je također završen. Proslavili smo, uživali, ali smo i iz te utakmice izvukli pouke. Sada je vrijeme za idući korak, a to je prvenstvo i utakmica protiv Vukovara. Bit će to jako težak susret. Znamo koliko su jaki na svom terenu. Iz svog dugogodišnjeg iskustva u nogometu znam da, kada uđete u drugu polovicu sezone i približite se zadnjoj trećini, sve se momčadi grčevito bore za svoje ciljeve. Nema lakih utakmica. Svi su maksimalno fokusirani i motivirani. Potpuno je nebitno igramo li protiv momčadi s vrha ili s dna ljestvice, jer svima trebaju tri boda.

Vukovar je pokazao da su izuzetno kvalitetni kod kuće, ali su vrlo kompetitivni i u gostima. Ovom meču pristupamo s punom koncentracijom jer nam je prvenstvo prioritet. Naravno, ciljamo na uspjeh u svim natjecanjima. Trenutačno smo jedina momčad u Hrvatskoj koja je još uvijek “živa” i natječe se na tri fronta. Ponosan sam na Rijeku što to može reći u ovom trenutku. Ipak, liga je najvažnija jer ona klubu donosi stabilnost i kontinuitet za budućnost, rekao je u opširnom uvodu Sanchez i stavio se na raspolaganje predstavnicima medija za njihova pitanja, prenosi službena stranica Rijeke.

Kakva je situacija s Barišićem i Vignatom?

“Barišić i Vignato imaju problema s ozljedama. Naporno radimo kako bismo te poteškoće riješili što prije, ali oni su trenutačno više u rukama liječničke službe nego stručnog stožera.”

Što je ključno u pripremi ovakve utakmice, koja dolazi između dvije velike utakmice i s vrlo malo vremena za pripremu?

“Baš smo se šalili u stožeru proteklih dana. Bilo je izuzetno teško pripremiti kup utakmicu protiv Hajduka u samo dva i pol dana, uz sav umor od tjedna ranije. Sada imamo dan više. Igramo u ritmu srijeda–nedjelja i osjećali smo kao da u ova tri dana nismo stigli ni predahnuti. Taj jedan dodatni dan nam je izuzetno koristan. Igračima je potrebno 48 sati nakon utakmice samo da bi mogli početi normalno trenirati.

Kada je idući susret već nakon 60 sati, to je na samoj granici oporavka. Ovako je puno bolje. Igrači su vrhunski profesionalci, naporno rade na terenu, ali i izvan njega. Često sam kao igrač slušao o “nevidljivom treningu”. To je ono što radiš izvan kampa, kako se odmaraš, što jedeš, kvalitetan oporavak… I to je dio natjecanja. Ponosni smo na igrače jer to odrađuju sjajno, što nam omogućuje da većinu njih imamo u dobrom stanju. Normalno je da oni s najvećom minutažom imaju sitne tegobe, ali pokazuju karakter, žele igrati i uvijek su spremni pomoći momčadi.

VIDEO / Igrač Rijeke zabio svoj prvijenac na posudbi u Bugarskoj Pomoćni trener Rijeke: Pokazali smo da imamo dušu, igrači i trener su pravi heroji

Kao što ste rekli, u ovom dijelu sezone, nakon što je i Osijek počeo pobjeđivati, pritisak na Vukovar je velik?

“Svaka momčad ima svoj pritisak, on proizlazi iz potreba, očekivanja i zahtjeva. Mi smo fokusirani na vlastite ciljeve. Uvijek ponavljam, vrlo sam zahtjevan. U svakom natjecanju želim pobijediti i stići što dalje. Pokušavam se natjecati sa samim sobom, pomicati vlastite granice kako bih bio bolji. Tu filozofiju prenosim i na igrače jer vjerujem da tako možemo biti konstantni na duge staze. Mislim da nam ide dobro. Momčad pokazuje karakter, uz uspone i padove koje svi imaju. Ključno je ostati smiren i ponizan, pogotovo kad dođe uspjeh.

Razgovarali smo o tome koliko je važno ne upasti u zamku samodopadnosti. To je stalna prijetnja ljudima nakon uspjeha. Lako je stati i reći “kako sam dobar”. Rekao sam igračima da nije trenutak da se hvalimo, nego da vidimo što možemo popraviti. Istovremeno, ne smije biti straha od pogreške. Strah vas blokira, a ako ste blokirani, ne možete se natjecati. Kad je teško, treba biti hrabar i pokušati ponovno, a kad je dobro, treba biti pametan i ne opuštati se.”

Vidjeli smo mnogo utakmica u HNL-u ove sezone i znamo gotovo sve o svakoj momčadi, ali iz Vaše perspektive, kakav nogomet igra Vukovar?

“Odigrali smo već 41 utakmicu, mislim 15 više od Vukovara. Idemo prema 42. Baš smo radili tu računicu prije Hajduka. Želimo se boriti za naslov, zaostajemo, ali vjerujemo da ih možemo dostići. U Kupu smo protiv njih igrali s 10 utakmica više u nogama, što je ogromna razlika u opterećenju i stresu. To nismo koristili kao izliku. Suočili smo se s tim. Ponosan sam što Rijeka sjaji u sva tri natjecanja, kao i u Europi, što je bitno za ugled hrvatskog nogometa. To sam govorio i prošle godine u Sloveniji dok sam bio u Olimpiji, važno je skupljati bodove za nacionalni koeficijent.

Rijeka to zaslužuje, kao i njezini navijači. Što se tiče Vukovara, to je čvrsta momčad. Imaju individualce koji rade razliku, poput Gonzáleza koji je top strijelac. Ako im date vremena s loptom, jako su opasni. Izgubili smo od njih u Vukovaru u mojoj prvoj utakmici, pobijedili ih na Rujevici, ali bilo je gusto. Moramo biti čvrsti, stabilni i fokusirani.”

Činjenica da ste odigrali 15 utakmica više od njih i da ste igrali u srijedu, hoće li to rezultirati većom rotacijom u nedjelju?

“Domaće prvenstvo je najvažnije. Sastavit ćemo ekipu s ciljem da pobijedimo. Od prvog dana radim na tome da dobijem doprinos od svakog igrača, a ne samo od njih 11 ili 14. Moja filozofija je da mi treba cijeli kadar. Imamo preko 20 igrača u punom pogonu i moja je odgovornost izvući najbolje iz svakoga. Mladi igrači se razvijaju različitom brzinom, ponekad talent čuči “skriven” i onda odjednom igrač kaže evo me, tu sam. Sretan sam što svi napreduju i što ih možemo sve koristiti. Odluku o prvih 11 i zamjenama donijet ću isključivo na temelju toga tko nam donosi pobjedu u tom trenutku.”

Rukavina je jedan od tih primjera?

“Definitivno. Ovog tjedna smo baš koristili primjere Rukavine i Jurića u razgovoru s igračima. To su slični slučajevi, mladi talenti koji iz raznih razloga nisu igrali redovito, ali umjesto odustajanja, nastavili su “gristi”. Ruka je specifičan. Pratio sam ga još dok sam bio u Olimpiji i igrao protiv Rijeke prošle godine u Europi. Bio sam sretan kad sam vidio da tada nije bio u prvoj postavi, jer sam znao koliko vrijedi. Nažalost, kad sam stigao, nije bio fizički spreman. Imao je volju, ali tijelo ga je izdavalo zbog nedostatka kondicije. Bilo mu je teško, jer igrač lako gubi samopouzdanje kad ne igra. Razmišljali smo o posudbi u zimskom prijelaznom roku jer mladi igrači trebaju kontinuitet, ali srećom, nismo našli pravu opciju i ostao je.

Rekao sam mu da samo nastavi raditi i da će doći njegov trenutak. I došao je. Onaj gol koji smo svi ludo proslavili bio je poseban, ali meni je važnija bila njegova predstava protiv Lokomotive tjedan ranije. Tada je pokazao da je fizički spreman za HNL, koji je tehnički i intenzitetski vrlo zahtjevan. Sada je spreman i bit će nam jako važan igrač.”

Puno utakmica, stalni transferi, igrači dolaze i odlaze… Morate balansirati puno toga, promovirati mlade, prilagođavati nove, a rezultat mora ostati vrhunski. Bez obzira na kraj sezone, morate biti ponosni na zarađenu “sreću”?

“Utakmica nije gotova dok sudac ne odsvira kraj. Ne vjerujem u sreću, vjerujem samo u naporan rad i povjerenje. Ljudi stvaraju rezultat. Samopouzdanje i rad stvaraju uvjete za uspjeh. Kad ljudi pričaju o sreći, često time skrivaju nešto drugo. Nikad ne krivim suce ili sreću kad izgubimo. Prvo gledam našu odgovornost. Ako nismo pobijedili, nismo bili bolji od protivnika. Razmišljanje o sreći je pasivno ponašanje, a ja sam proaktivan. Imam veliku odgovornost u klubu kao što je Rijeka da ne čekam da se stvari dogode same od sebe, nego da stvorim okruženje u kojem će se događati dobre stvari.”

Za kraj, igrači su svaku pobjedu i gol dok Vas nije bilo posvećivali Vama. Vaš pomoćnik Ramiro je rekao da je pobijedio u tri utakmice, ali da su to vaše pobjede.

“Ovo je momčad. Kako radim na razvoju igrača, tako radim i na razvoju svog stožera. Ponosan sam na njih, oni su svjetska klasa i iskoračili su kad je bilo najpotrebnije. Moram istaknuti i Ivana Damjanovića, on je moj “hrvatski mozak” u stožeru. Upoznali smo se u Olimpiji i on nam je izuzetno važan. Bili smo povezani cijelo vrijeme, čak i dok sam bio u bolnici. Sve pripremamo zajedno. Ponosan sam na njih i nadam se da ćemo zajedno stvoriti još mnogo ovakvih posebnih večeri”, zaključio je Victor Sanchez.