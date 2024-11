Rudeš odgovorio Toplaku: ‘Možda biste se trebali posvetiti vašim televizijskim angažmanima’

Podijeli :

Josip Regovic PIXSELL via Guliver Images

Burno je na vezi NK Rudeš - Samir Toplak...

Samir Toplak i NK Rudeš prekinuli su suradnju nakon svega 76 dana. Hrvatski trener vodio je prošlosezonskog prvoligaša u samo 14 utakmica, a zabilježio je učinak od šest pobjeda, tri remija i pet poraza, a zagrebačka momčad je tek osma u drugom razredu hrvatskog nogometa.

Nakon što je dobio otkaz, Toplak je u razgovoru za Germanijak ‘opleo’ po Rudešu:

“Imam potrebu nešto reći, kako bi se napokon jasno prikazalo što se zapravo dogodilo jer ja ne želim da ovo bude prikazano kao moj neuspjeh jer to nije. Analizirao sam podatke, brojke ne lažu i ja iza njih stojim. Kao prvo, dobio sam momčad bez odrađenih priprema, bez selekcije. Ona je do tada, u 14 mjeseci imala jednu pobjedu, šest neriješenih i 32 poraza, dakle devet bodova, odnosno 10,53 posto bodova. To je, realno, mentalitet gubitnika. Za to promijeniti treba vremena. Mi ga nismo imali, ali smo svejedno uspjeli u dva i pol mjeseca upisati pet pobjeda. Kada sam odlazio, direktor mi je rekao – preskup si za sredinu tablice”, poručio je Toplak.

Nije dugo trebalo čekati na odgovor NK Rudeša. Čelni ljudi kluba su se oglasili priopćenjem koje je objavljeno na Facebooku:

“Dragi naš Samire, nije praksa ovog kluba vraćati se na završene priče, ali s obzirom da ste ovu priču otvorili svojim izjavama u medijima, koristimo ovu priliku da se sada i mi obratimo Vama. Žao nam je da ste tako malo vremena proveli s nama, ali Vi i inače provodite malo vremena u klubovima u kojima radite pa dio krivice za Vaš prerani odlazak pripisujemo i sebi. Nama je ipak kao mladim djelatnicima, a posebno sportskom direktoru, druženje s Vama bilo neprocjenjivo jer smo puno naučili. I ono što treba, kao i ono što ne treba.

Prilikom Vašeg dolaska u NK Rudeš bili ste upoznati s igračkim kadrom te smo jasno definirali ciljeve kluba – borbu za vrh tablice u Prvoj NL. Na te uvjete suradnje ste Vi i Vaš stožer pristali, uključujući financijske obveze koje smo uredno ispunjavali kao i činjenicu da ste imali i sve druge sportske, infrastrukturne i ljudske resurse na raspolaganju.

Nastavno na Vašu izjavu kako ste u našem klubu proveli 2 i pol mjeseca, a da ne obezvrijedimo brojke, želimo cjelokupnu, a ne samo sportsku javnost upoznati s rezultatima u Vaša posljednja 4 kluba u kojima ste bili trener:

– NK Rudeš – 2 mjeseca i 15 dana (04.09.2024. – 19.11.2024.)

– NK Kustošija – 3 mjeseca i 19 dana (11.03.2023. – 30.06.2023.) – *ispadanje iz Prve NL*

– HNK Gorica – 5 mjeseci i 23 dana (03.03.2022. – 26.08.2022.)

– NK Lokomotiva – 2 mjeseca i 14 dana (14.03.2021. – 28.05.2021.)

Umjesto javnog kritiziranja, možda biste se trebali posvetiti vašim televizijskim angažmanima i društvenim mrežama, gdje nesumnjivo imate talent za analize i komentiranje, a u praksi su stvari drukčije. NK Rudeš će biti Vaš vjerni navijač kad ponovno uzmete mikrofon u ruke.

Na kraju, želimo Vam puno sreće i da uživate u otpremnini.”

U trenerskoj karijeri Toplak je vodio Varteks, Cibaliju, Goricu, Zelinu, Inter iz Zaprešića, Varaždin, Lokomotivu i Kustošiju.