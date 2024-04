Romano: Modrić još ne zna gdje će na ljeto, odluka će tek biti donesena

Podijeli :

Alex Perez via Guliver Images

Drama oko Luke Modrića i njegove budućnosti ne stišava se u zadnje dvije sezone. Posebno se rasplamsala sada kada se otvorila priča oko potencijalnog povratka u Dinamo. Modrić ove godine ne igra ulogu kao i prošlih već je većinom preselio na klupu.

Baš zbog takvog tretmana, kao i činjenice da mu ugovor vrijedi tek do kraja lipnja, mnogi se pitaju što će biti s njim nakon kraja prvenstva.

Španjolski mediji već neko vrijeme pišu o mogućim opcijama, a one se protežu od ostanka u Realu na još jednu godinu, preko prelaska u Saudijsku Arabiju ili MLS, do povratka u Dinamo ili odlaska u igračku mirovinu. Ni Modrić ni Real nisu službeno istupili i rekli što namjeravaju napraviti.

Sve to sad je analizirao i Fabrizio Romano, najveći stručnjak za transfere nogometaša. On tvrdi da je Modrić usredotočen na završnicu sezone i lov na još jednu titulu s Realom. Za njega bi to bila ukupno 25, čime bi se izjednačio s Marcelom, Realovim rekorderom po broju osvojenih trofeja.

“Garantiram da Luka Modrić još nije ništa odlučio. Napravit će to u svibnju ili lipnju. Želi pomoći Realu da osvoji titulu na kraju sezone. Tada će zajedno s klubom odlučiti što dalje”, rekao je Romano.

Španjolci su nedavno pisali da Modrić još nije dobio službenu ponudu nekog od zainteresiranih klubova. Opcija ima više, a posljednjih dana medijima dominira ona s povratkom u Dinamo.

Hrvatski prvak ne skriva interes za dovođenje Modrića. Dokazao je to pokrenutom kampanjom #imalobismisla, nedavnim zakupom stranice madridskog sportskog dnevnika Marce na kojoj ga je pozvao da se vrati, ali i nastavkom kampanje u kojoj je prije tri dana u Zagrebu u prometu viđen tramvaj na kojem je na mjestu linije pisao broj 10, a na mjestu odredišta kamo putuje stajalo Modrić.

Modrić je Dinamo napustio prije 16 godina u transferu u kojem je postao igrač Tottenhama. Već 12 godina igra za Real Madrid, u kojem ima status legende kluba i ikone kod navijača. S obzirom na to da se ne spominje produženje suradnje, Dinamo vidi svoju šansu u njegovom povratku na stadion u Maksimiru.