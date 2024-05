Ristovski: Ponašanje Riječana dovoljno govori o njima, ja taj klub poštujem

Podijeli :

Bozidar Vukicevic CROPIX via Guliver Images

Rijeka i Dinamo sastaju se u nedjelju od 19.30 u okršaju sezone. U okršaju koji će vjerojatno odlučiti prvaka. Utakmicu su najavili Stefan Ristovski (32) i Sandro Kulenović (24), nekoć igrači Rijeke, svaki u svoje vrijeme, a danas uzdanice Dinama.

Riječ je prvo dobio Stefan Ristovski, prvak s Rijekom iz 2017.

“Nije ovaj derbi nešto posebno drugačiji od ostalih utakmica ove sezone. Imali smo ove sezone mnoštvo velikih i napetih utakmica u Europi u HNL-u. Matematika je vrlo jasna, ostala su do kraja četiri kola i znači nam svaki bod, moramo u utakmicu ući energično i ići po pobjedu. “

Ristovski je s Dinamom osvojio tri naslova prvaka, a jedan ima i s Rijekom (16/17.). Usporedio je “svoju” generaciju Rijeke s današnjom.

“Pa moja je bila bolja, to se vidjelo na terenu, nije to nešto što sam ja izmislio. I ova je generacija opasna, ja joj čestitam na tome. Stvarno su zasluženo tu gdje jesu, momci rade pošteno, imali su niz utakmica bez poraza, baš me to iznenadilo. Ova je utakmica derbi, pritisak će biti na njima.”

Na Rujevici je uvijek tenzija. Često ste i vi meta uvreda, navijači vam nisu oprostili što ste iz Sportinga prešli u Dinamo.

“Tamo sam dočekan kako jesam, ja tu ne mogu ništa… Ja sam za taj klub svaku utakmicu odradio pošteno, s tim sam klubom osvojio naslov. S moje strane nije moglo poštenije. Cijenim taj klub i poštovat ću ga do kraja života, a njihovo ponašanje… To više govori o tim navijačima.”

Kakvu utakmicu očekujete?

“Ma samo da se igra nogomet. Otvoreno. Znamo odakle dolazi najveća opasnost, jaki su po krilima.”

Znate li na kojoj ćete poziciji igrati? U velikim utakmicama igrali ste i desnog stopera, a po vokaciji ste desni bek…

“Dobro pitanje, ne znam, ha, ha, ha! Ne znam zaista, još nismo taj dio odradili,” nasmijao se makedonski branič.

Imali ste u zadnje vrijeme nekoliko incidentnih situacija. Na gostovanju u Osijeku u jednoj ste gužvi ošamarili Darka Nejašmića, a prošlog ste vikenda nakon utakmice odgurnuli redara koji je s terena pokušao izbaciti utrčalog dječaka…

“Takav sam, temperamentan. Nisam ponosan na te situacije, ali to je dio tog sporta. Ne pada mi na pamet detaljno objašnjavati zašto sam postupao kako sam postupao. Nije primjereno i to je to. “

Biste li uzeli bod da vam netko ponudi prije utakmice.

“Dinamo ne zna igrati na bod “, – zaključio je Ristovski.