Riječi Jakirovića pred derbi Dinama i Rijeke će odjeknuti: ‘Znaju pretvoriti nemoguće u moguće!’

Podijeli :

xxRonaldxGorsicx via Guliver

Trener Sergej Jakirović još je jednom komentirao Dinamo i HNL.

Jakirović s turskim Kayserisporom radi odličan posao, ali i dalje prati situaciju u hrvatskom nogometu.

“Uh, borba za naslov doista je specifična ove godine, netko je to savršeno opisao kroz šalu, kao da nitko ne želi titulu prvaka. Moram reći da ljudi sa strane često misle da je lako osvojiti naslov. Ne kaže se uzaludno da je prvenstvo maraton, 36 kola je u igri i samo onaj tko je i fizički i mentalno na 100% može otići do kraja. Ove godine svi imaju svoje probleme, uz činjenicu da su klubovi sa sredine tabele to dobro iskoristili i sada vrebaju Europu. Očigledno je suđeno da bude neizvjesno do samog kraja“, rekao je Jakirović za Večernji.

POVEZANO Brkljača: Hajduku želim sve najbolje, ali otišao sam u klub koji izbacuje najbolje naše nogometaše Boban krenuo u ofenzivu: U Dinamo dolazi mlada zvijezda HNL-a!?

Je li kvaliteta nogometa pala ili je riječ samo o trenutačnoj krizi Dinama?

“Dinamo je spiritus movens hrvatskog nogometa, sviđalo se to nekome ili ne. Godinama je generirao igrače za sve uzraste reprezentacije, kasnije su ti igrači generirali uspjehe na svakom nivou. Kada Dinamo zašteka, zaštekat će i hrvatski nogomet, to je neoboriva činjenica. Ali ne mislim da je to bio slučaj u ovoj sezoni. Svoje probleme imali su i Hajduk i Rijeka. Tu su najviše profitirali srednji klubovi koji su uzeli veliki broj bodova. Konkretno, što se tiče Dinama, bilo je svega. Promjene u klupskim strukturama, promjene trenera i susretanje različitih filozofija nogometa. Sve to utječe i na izvedbe na terenu i stoga ova situacija ne treba čuditi. Naravno, Dinamo još ima otvorenu priliku to ispraviti u završnici sezone i ponovno pokušati doći do titule. Ali, sada je valjda svima jasno da to i nije baš lako kako se nekada čini.”

Otkrio je kome daje najviše šanse u borbi za titulu.

“Dinamo ima pobjednički, šampionski kod i vjerujem da će otići do kraja. Rekao sam i nedavno, to su dečki koji su se naviknuli rušiti europske velikane i pretvarati nemoguće situacije u one moguće. Jednostavno, dobro znam što sam ostavio u Maksimiru.”

Komentirao je i priče da nije ni trebao dobiti otkaz u Dinamu.

“Dajem svakome pravo na mišljenje. Često mi govore ili porukama poručuju: “Da si ostao, bježali bismo ovoliko ili onoliko.” Iskreno, ne volim promatrati nogomet na takav način. Ljudi u klubu odlučili su tako i povratka toj odluci nema. Ponavljam, osjećam ponos za sve učinjeno u Dinamu i to će zauvijek ostati tako. Kad god imam priliku biti u klubu, prilazi mi puno ljudi. Osjećam pozitivu i zahvalnost za sve što se dogodilo u proteklih godinu i pol. Je li moglo drukčije završiti? Naravno da jest, ali to je nogomet. Ja danas imam svoj put izvan Hrvatske, trener sam Kayserija, a Dinamo će u meni imati najvećeg navijača. Sve drugo bilo bi suvišno komentirati.”

Tursku ligu pratite samo na Sport Klubu!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.