Riera se oprostio od Istre: ‘Napravili smo nešto što će se zauvijek pamtiti’

“Nakon tjedna razmišljanja i smirenosti, teško mi je riječima izraziti oproštaj od svih ljudi u Puli i Istri. Tamo sam bio zaista sretan, sa sobom nosim puno više od nogometa: ljude, trenutke i uspomene koji će zauvijek ostati sa mnom. Hvala vam od srca na svakoj poruci, na svakom znaku podrške i što ste me od prvog dana natjerali da se osjećam kao jedan od vas.

Bila je to intenzivna i uzbudljiva sezona, puna nezaboravnih radosti, ali i teških trenutaka koji su nam pomogli da rastemo. Zajedno smo se uspjeli nadmetati s najvećim momčadima, pobjeđivati ​​na izazovnim gostovanjima i postići nešto povijesno, dovevši momčad na europske pozicije. To je nešto što će se zauvijek pamtiti.