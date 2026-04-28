Riera se oprostio od Istre: ‘Napravili smo nešto što će se zauvijek pamtiti’

Bivši trener Istre 1961, Oriol Riera, osvrnuo se na svoj boravak u Puli.
“Nakon tjedna razmišljanja i smirenosti, teško mi je riječima izraziti oproštaj od svih ljudi u Puli i Istri. Tamo sam bio zaista sretan, sa sobom nosim puno više od nogometa: ljude, trenutke i uspomene koji će zauvijek ostati sa mnom. Hvala vam od srca na svakoj poruci, na svakom znaku podrške i što ste me od prvog dana natjerali da se osjećam kao jedan od vas.
Bila je to intenzivna i uzbudljiva sezona, puna nezaboravnih radosti, ali i teških trenutaka koji su nam pomogli da rastemo. Zajedno smo se uspjeli nadmetati s najvećim momčadima, pobjeđivati na izazovnim gostovanjima i postići nešto povijesno, dovevši momčad na europske pozicije. To je nešto što će se zauvijek pamtiti.
Nogomet, kao i život, ima svoje uspone i padove. I premda posljednjih mjeseci nismo mogli pronaći put kojim smo nekada išli, ponosan sam na naš rad, predanost i sve što smo zajedno izgradili. Hvala svima u klubu, bez iznimke, na svakodnevnom trudu. Vlasnicima na ukazanom povjerenju, a posebno igračima, jer su oni su glavni. Odlazim, ali dio mene ostat će zauvijek ovdje. Od danas imate još jednog navijača Istre, koji navija izdaleka.
Veliki zagrljaj svima vama. Uvijek ću vas nositi sa sobom”, zaključio je Riera.
