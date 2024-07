Nezapamćeni neredi na Copi: Suarez ponovno pokušao ugristi protivnika

Podijeli :

xJONATHANxDUENASx via Guliver

Kolumbija je pobijedila Urugvaj 1:0 u polufinalu Copa Americe, ali sve su zasjenili i nezapamćeni neredi.

Bilo je tu šakačkog proboja urugvajskih igrača po tribini do njihovih obitelji u kojem je predvodnik bio Darwin Nunez, a Luis Suarez je na terenu napravio opet ono po čemu je zloglasan.

Jjužnoamerički novinari tvrde da snimka pokazuje kako je Suarez nakon meča pokušao ugristi suparničkog napadača Miguela Borju.

Nakon što to nije uspio, počeo se naguravati s njim. No onda je otišao do suparnika Kevina Castana i poljubio ga. Ali zatim se opet vratio svađi s Kolumbijcima.

Nunez je bio jedan od igrača čiju su obitelj na tribinama maltretirali navijači kolumbijske reprezentacije, prema pisanjima urugvajskih medija. Nakon što je vidio što se događa, Nunez je krenuo po svoju obitelj kako bi je odveo na sigurno. No tu je i udarao navijače koji su ga htjeli zaustaviti.

CONMEBOL je zbog scena nasilja otvorio istragu da bi “sagledao slijed događaja i odgovornosti umiješanih u nasilne radnje koje su se dogodile na kraju utakmice između reprezentacija Urugvaja i Kolumbije”, navodi se u priopćenju.

“Želimo još jednom naglasiti i upozoriti da se neće tolerirati nikakva radnja koja bi ocrnila ovo globalno nogometno slavlje, koje uključuje i igrače i navijače na stadionu, a koje će pratiti stotine milijuna gledatelja diljem svijeta. Nedopustivo je da ovakav incident pretvara strast u nasilje. Stoga se neće tolerirati ponašanje koje šteti sportskom natjecanju i najljepšem spektaklu na svijetu, koji pripada cijeloj nogometnoj obitelji.”