Dalić: Raduje me povratak Oršića, rujan nas je napunio energijom i optimizmom

AP Photo/Francisco Seco via Guliver Images

Izbornik hrvatske reprezentacije, Zlatko Dalić, pozvao je 25 igrača za utakmice protiv Škotske i Poljske koje će biti odigrane u listopadu u okviru Uefine Lige nacija.

Vatreni nastavljanju natjecanje u Ligi nacija domaćim susretom sa Škotskom 12. listopada u Zagrebu (18:00), a potom ih čeka gostovanje kod Poljske u Varšavi (15. listopada u 20.45 sati). Izbornik Dalić je za ovu akciju pozvao 25 igrača te je uputio šest pretpoziva (Nikola Vlašić, Marco Pašalić, Nediljko Labrović, Toni Fruk, Robert Ljubičić i Dominik Prpić).

“Logično je da smo ostali vjerni kadru koji je odradio kvalitetno okupljanje u rujnu, a dobro je što u odnosu na to okupljanje nemamo novih ozljeda odnosno da su se neki igrači vratili na teren. Nažalost, i dalje smo bez Juranovića i Stanišića na desnoj strani, no vjerujem da s ovim igračima to možemo dobro kompenzirati kao što je to bio slučaj i u rujnu”, izjavio je izbornik Dalić.

“Zaista me raduje što je nakon teške ozljede opet s nama Mislav Oršić, koji se izborio za dobru minutažu u svom klubu, te će nam proširiti opcije na krilnim pozicijama. Rujan nas je napunio novom energijom i optimizmom te sada želimo zadržati taj dobar ritam protiv Škotske i Poljske. Svjesni smo da kroz ove dvije utakmice možemo napraviti značajan korak prema našem cilju, ali protivnike maksimalno poštujemo i znamo da ćemo do željenih bodova moći samo s jednakim pristupom, zajedništvom i fokusom kakav smo imali u Osijeku protiv Poljske”, poručio je izbornik.

Vatreni će se okupiti 7. listopada u Zagrebu gdje će trenirati do utakmice sa Škotskom u Maksimiru. Svjetski brončani potom putuju u Varšavu 14. listopada, gdje će odraditi službeni trening dan uoči utakmice protiv Poljske.

Nakon dva kola u skupini 1 Lige A, Hrvatska dijeli drugo mjesto s Poljskom s osvojena tri boda. Prvoplasirani Portugal je stopostotan nakon dvije domaće utakmice u rujnu, dok je Škotska na začelju bez bodova. Prve dvije reprezentacije izborit će četvrtfinale Lige nacija, posljednja ekipa ispast će u Ligu B, dok će trećeplasirana igrati doigravanje za ostanak u Ligi A.

Popis igrača za utakmice sa Škotskom i Poljskom:

Vratari: Dominik Livaković, Ivica Ivušić, Dominik Kotarski

Obrambeni: Joško Gvardiol, Duje Ćaleta-Car, Borna Sosa, Josip Šutalo, Marin Pongračić, Martin Erlić

Vezni: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Luka Ivanušec, Luka Sučić, Kristijan Jakić, Martin Baturina, Petar Sučić, Nikola Moro

Napadači: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Bruno Petković, Mislav Oršić, Marko Pjaca, Ante Budimir, Igor Matanović

Pretpozivi: Nikola Vlašić, Marco Pašalić, Nediljko Labrović, Toni Fruk, Robert Ljubičić, Dominik Prpić