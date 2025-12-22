Rendulić za SK: Odlično je što je Boban stao iza Kovačevića, a ovaj igrač je najviše pokazao

Podijeli :

U ponedjeljak ujutro nam je u emisiju Jutro SK stigao hrvatski trener i bivši nogometaš Krunoslav Rendulić. Rođeni Vinkovčanin trenutačno je bez kluba pa je tako imao vremena razgovarati s našim Vedranom Babićem. Dotaknuli su se mnogih tema, uglavnom onih koje se tiču domaćeg nogometa.

Ocjena HNL polusezone.

“Mislim da je bilo dobro, da je bilo dinamično, da je bilo zanimljivo. Naravno, moglo je i bolje, uvijek može bolje, ali generalno možemo biti zadovoljni prikazanim. Momčadi su otišle na zasluženi odmor, na malo opuštanja za blagdane. Nakon toga moraju prionuti na žestoki rad jer već za mjesec dana kreće ponovno.”

Jesenki prvak je Dinamo. Kako vidite njihov učuinak?

“Trebamo odvojiti Europu od HNL-a. U Europi su startali fenomenalno. Sve je to izgledalo bajkovito i činilo se da će Dinamo bez problema prezimiti u Europi, ali onda su se stvari malo zakomplicirale. Taj drugi dio su odigrali poprilično loše i tu su izgubili dosta bodova. Imaju još dvije utakmice gdje mogu to popraviti i dočekati drugi dio u Europi što im od srca želim.

S druge strane, u HNL-u nakon dvije godine dočekuju Božić na prvoj poziciji. U odnosu na prošlu sezonu, kada su bili treći i imali devet bodova manje, su napravili veliki pomak. Treba reći da je po putu bilo svega i svačega. Još su se tražili, odnosno tražili su se dosta dugo. Puno su igrača promijenili, došao je novi trener i nije to lako sve “uglazbiti”. No, moraju biti zadovoljni s činjenicom da su nakon dvije godine konačno prvi.”

Status Marija Kovačevića.

“Uvijek kada ste trener velikih klubova u Hrvatskoj, a to su Dinamo, Hajduk, Osijek i Rijeka, onda ste uvijek pod posebnim povećalom. To se važe apotekarskom vagom, a onda se po putu tu nešto i dodaje. Nije lako, treba reći kako je on novi u Dinamu. Bio je u Belupu i ovo je jedan veliki iskorak za njega. On se u nekim trenucima tražio. Sigurno nije ugodno kada u HNL-u s Dinamom izgubite četiri utakmice na način na koji su izgubili. Onda dolazite pod sumnju i sve se propitkuje. Odlično je što je Boban stao iza njega i presjekao sve dileme i dvojbe. Na kraju su završili prvi i ta odluka se pokazala kao ispravna.”

Tko je po vama najviše zadovoljio od pojačanja?

“Po meni je najviše pokazao Miha Zajc. Došao je malo kasno, ali se uklopio odlično. Nije mu trebala velika prilagodba, a kakav je igrač dovoljno govori što su ga postavili kao dokapetana. To pokazuje njegove igračke i ljudske kvalitete. Igrač koji je nosio Dinamo je i Arber Hoxha. Sjetimo se, ne tako davno, da se na njega baš i nije računalo. On je ovu polusezonu eksplodirao i nosio je Dinamo u Europi u HNL-u. Ta dva igrača su ostavila najbolji dojam. Bennacer se pokazao kao pojačanje, ali mu fali ritma. Kad to ulovi, bit će još bolji.

Od onih koji su bili predodređeni za prvi sastav, a tu priliku nisu iskoristili su Gonzalo Villar i Gabriel Vidović koji su podbacili. Isto tako nije bila sretna ni polusezona ni za Ivana Nevistića.”

Povratak Dominika Livakovića?

“Ja bih rekao da je to win-win situacija. U Dinamu nisu zadovoljni s vratarima, zato i traže rješenja za tu poziciju. S druge strane, Livaković ne brani u Gironi, tamo je na klupi. To nije dobro ni za njega ni za reprezentaciju.”

Gdje se Dinamo mora pojačati?

“Mislim da Dinamo ne treba dovoditi pojačanja. Ne znam koliko prostora ima u zimskom prijelaznom roku. Dinamo ima dovoljno rezervi da može na željeni način završiti HNL, a isto tako i Europu.”

Što je prioritet, HNL ili Europa?

“Prioritet je HNL. HNL ti donosi Europu, a Europa ti to ne donosi. U HNL-u je Dinamu cilj prvo mjesto, a to ti donosi Europu. Europa je bonus. Dinamo ima dvije utakmice i ima sve u svojim rukama. Ako to riješi u svoju korist, proći će u sljedeću fazu.”

Je li Dinamo favorit za naslov?

“Rekao bih da je s obzirom na kvalitetu. Pokazao ih je u utakmicama s Hajdukom i Rijekom koje su, uz Dinamo, naše dvije najbolje momčadi. Tu ima dobar skor. Treba popraviti manje utakmice, četiri su izgubili od Gorice, Vukovara, Lokomotive i Istre. Tu moraju biti bolji.”

Kako vam to izgleda u odnosu na prošlu sezonu?

“Mislim da se mentalitet klubova promijenio. Svi se dolaze nadigravati i po pobjedu. To je ideja svih trenera i nekad uspiješ, nekad ne. To se odnosi i na utakmice s Hajdukom.”

O Bobanu?

“Čini mi se da zna što radi. Ima iskustva. Dugo godina je bio operativac u Milanu, slaže momčad na svoj način, stao je iza trenera i mislim da ide u dobrom smjeru.”

Kako biste ocijenili Hajdukovu polusezonu?

“Hajdukova polusezona je više nego dobra. Recimo ako usporedimo s prošlom sezonom onda to nije velika razlika. Ako govorimo o dojmu, onda je to neusporedivo. Hajduk se prošle godine puno mučio, nije to izgledalo lijepo za oko. Ove sezone igraju dobro, efikasno, lijepo. Puno je mladih igrača i ova je polusezona plus za Hajduk.”

Odnos Garcije i Marka Livaje?

“Sigurno je bilo trzavica. Pitanje je sada u kojem je to omjeru. Vraćamo se na to tko je što rekao ili napisao. Svaki igrač želi igrati i svi vole biti na terenu, nije ugodno kada si na klupi. Livaja je imao i ozljedu te se vraćao polako. Vukao je Hajduk četiri godine, najbolji je igrač i najvrjedniji u Hajduku. Trener je imao druge ideje. Kako će to razriješiti, tek ćemo vidjeti. Nadam se će se riješiti te sitne nesuglasice.”

Livaja u prvih 11?

“Dugoročno mi to nije dilema. Hajduk igra dobro, neki drugi su eksplodirali kao Michele Šego. Nije lako razbijati kemiju. Treba dosta razgovora, dosta pameti, dosta tolerancije da se to riješi. Puno je kola do kraja i svi će dobiti svoju priliku. Livaja je zadužio Hajduk.”

Je li Šego kandidat za reprezentaciju?

“Ima još šest mjeseci, prerano je još uvijek. Forma je promjenjiva, ona ide gore-dolje. Šego je iskoristio šansu u nedostanku Livaje. Izuzetno je efikasan i odličan je u fazi obrane, posebno u presingu. Odigrao je izvrsnu polusezonu.”

Hajdukovi bekovi?

“Obojica su odigrali odličnu polusezonu. Tu mislim i na Hodaka i na Hrgovića, ali i na Karačića. Trener Garcia se odlučio dati priliku Hodaku koji je to iskoristio. Obojica imaju prostora za napredak.”

Što Hajduku treba da postane prvak?

“Hajduk treba nastaviti gdje je stao. Nastaviti raditi i vjerovati u svoju mladost. Oni će sazrijevati i bit će uspona i padova.”

Može li Garcia izgurati do kraja?

“Sigurno da može. U Istri je pokazao kvalitetu. Ima svoj stil i od toga ne odustaje. To jako dobro izgleda. Hajduk jako dobro izgleda, jedino su imali rupu gdje su prosuli bodove i imali su ružan poraz od Rijeke. To se dogodi, ali polusezona je duga i generalno mogu biti zadovoljni.”

Može li Rijeka biti zadovoljna?

“Rijeka je imala izvrsnu godinu, osvojili su duplu krunu. Očekivao se pad, ali on je bio malo veći nego što su priželjkivali u Rijeci. To se dogodi. Polusezonu su otvorili promjenjivo, da ne kažem loše. Odlučili su se za smjenu Đalovića. Došao je novi trener kojemu je trebalo vremena da pohvata konce. Prošli su u Konferencijskoj ligi dalje, uhvatili su korak za trećom pozicijom u HNL-u koja im je minimalni cilj za Rijekine ambicije. Sigurno da su glavni kandidati za treću poziciju.”

Mogu li se uključiti u borbu za naslov?

“U ovom trenutku su predaleko. Da je manja razlika, onda da. Nisam siguran da se mogu uključiti u borbu za naslov.”

Prognoze za kraj sezone.

“Loš prognozer sam, ali idemo ovako. Prve tri pozicije Dinamo, Hajduk, Rijeka. Dolje je nezahvalno. Imamo četiri momčadi koje su, neću reći u problemu, Osijek i Vukovar jesu, a Lokomotiva i Gorica moraju biti oprezni jer nije prevelika razlika. Nije ni mala, ali ako se dogodi poskliznuće, u problemu si. Bit će zanimljivo. Čini mi se da Vukovar ima najmanje šanse.”

Kako Osijek diše uz sve probleme?

“Osijek je prvi put na začelju otkad je HNL-a. To je za njih nova situacija, ozbiljno stresna situacija za sve u klubu. Morat će podvući crtu i dosta igrača maknuti, napraviti ozbiljan rez. Ne možemo amnestirati igrače, svi su odgovorni. Ako se dvije godine boriš za ostanak, nešto tu ozbiljno ne štima. Morat će se pojačati s pet, šest igrača, ali igrača koji mogu iznijeti taj teret. S obzirom na financije, to će vjerojatno i moći. Ono što im je otegotna okolnost je zimski prijelazni rok gdje nemaš previše izbora. Nadam se da će proljeće odigrati puno bolje nego što su odigrali jesen i da će se izvući iz ove situacije.”