Prva prava kriza Erlinga Haalanda od dolaska u Englesku

AP Photo/Jon Super via Guliver

Ožujsko okupljanje reprezentacije Norveške i boravak kod kuće sa sunarodnjacima, Erling Braut Haaland mogao bi iskoristiti za relaksaciju, mentalni odmor, individualni rad i pronalazak izgubljene forme zbog koje se nalazi u prvoj pravoj golgeterskoj krizi od dolaska u Englesku.

Do ozljede zbog koje je propustio sedam utakmica od sredine prosinca do početka veljače, snažni napadač tresao je mreže protivnika u zastrašujućem tempu u kojem je stigao do 71 pogotka za Manchester City u svim natjecanjima za samo 75 nastupa u dresu Građana.

Međutim, od povratka na teren poslije mjesec i pol dana pauze, 195 centimetara visoki as prvaka Europe nije pronašao put do mreže u sedam od 12 utakmica – protiv Kopenhagena u Ligi prvaka, Newcastlea u FA kupu i Burnleyja, Brentforda, Chelseaja, Bournemoutha i Liverpoola u Premier ligi.

Tome što i dalje ima impresivan omjer od deset golova na 12 utakmica od ozljede treba, prije svega, pripisati nestvarnom nastupu protiv Lutona u Kupu, u kojem je Norvežanin rodom iz Leedsa postigao pet pogodaka.

Koliko je očigledno da povratak nogometu nije bio jednostavan u periodu sezone kada se „pojačano“ igra u Engleskoj i to na tri fronta, očigledno je i da bi ovaj kratki „break“ u drugoj polovici ožujka i povratak u domovinu bu mu mogao pomoći da se „resetira“ i vrati na treninge Pepa Guardiole u prepoznatljivom stilu, a to od 75 milijuna eura vrijednog transfera iz Borussije Dortmund znači skoro gol po utakmici.

Nije Haaland daleko od tog prosjeka ni kada igra za reprezentaciju, za koju je na 29 nastupa postigao 27 golova.

Nove prilike za poboljašnje inače superiorne statistike bit će prijateljske utakmice sa Češkom i Slovačkom, obje u Oslu.