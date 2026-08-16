Propada Dinamov transfer Kotarskog? Vatreni izašao iz igre u 54., sumnja se na ozljedu koljena

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Jedna od najvećih priča ovog ljetnog prijelaznog roka u Dinamu je potraga za novim vratarom.

U središtu pažnje dosad je bio Dominik Livaković, no posljednjih se dana pojavila i mogućnost dolaska drugog hrvatskog reprezentativnog vratara, Dominika Kotarskog.

Ipak, situacija oko tog transfera već se ranije zakomplicirala, a sada bi posao mogao biti dodatno ugrožen. Kotarski je u utakmici četvrtog kola danske Superlige između Kopenhagena i Randersa morao napustiti teren u 54. minuti zbog ozljede.

Kopenhagen je na poluvremenu imao uvjerljivih 3:0 i činilo se da mirno ide prema pobjedi. Međutim, početkom drugog dijela Kotarski je nezgodno pao te više nije mogao nastaviti susret. Na njegovo je mjesto ušao Runarsson.

Za sada nema informacija o težini Kotarskeve ozljede, no način na koji je napustio teren nije izgledao nimalo dobro. Njegovo zdravstveno stanje tako bi moglo dodatno utjecati i na priču o mogućem transferu u Dinamo.