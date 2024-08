Problemi u Hajduku: Gattuso izbacio Perišića iz kadra zbog nediscipline!

Podijeli :

HNK Hajduk Split

'Bomba' je odjeknula s Poljuda...

Nogometaši Hajduka spremaju se za drugi ovosezonski ligaški ispit. Splićani u okviru drugog kola HNL-a gostuju u Zagrebu kod Lokomotive, a iz tabora Bijelih dolaze velike vijesti.

Trener Gennaro Gattuso je izbacio Ivana Perišića iz kadra zbog nediscipline, doznaje Slobodna Dalmacija.

Talijan ima reputaciju trenera koji se ne libi ‘očitati bukvicu’ svojim igračima, a navodno je prije desetak dana još jedan igrač bio privremeno izbačen iz kadra. Riječ je o Emiru Sahitiju koji se nije pojavio na jednoj od zakazanih momčadskih obveza te ga je Gattuso odlučio kazniti.

Međutim, Perišić ipak u Splitu uživa znatno drugačiji renome, a smatra ga se jednim od najvažnijih igrača momčadi s Poljuda te vijesti ovog tipa mogu posebno zabrinuti navijače Hajduka.

Zanimljivo, Gattuso je na subotnjoj konferenciji za medije pričao o Perišiću te kazao kako se ne ulazi u svađe s igračima, odnosno ne ljuti se na njih:

“Perišić? On je igračina, očekujemo svi više, ali imaju je tešku ozljedu i znamo koliko ima godina. Od njega svi mogu učiti. Očekujemo bolju formu, griješili smo u dodavanju, ali nije mi to problem kada vidim želju za popravkom. U oko je upalo kad sam šutnuo frižiderić. Pisali su da je to bilo nakon krivog dodavanja Perišića. Ja sam vidio drugo, Sahiti umjesto da je loptu dodao u for, on ju je zadržao. Ali ja se naljutim puno puta tijekom utakmice. Ne svađam se ni s jednim igračem. Polemike o svađama i da sam ljut na nekoga nisu istinite.”

Ipak, djeluje kako su Gattuso i Perišić ‘ukrstili koplja’, a još uvijek nije poznato kada će se hrvatski reprezentativac priključiti sastavu Bijelih.