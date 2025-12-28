VIDEO / Zahuktali engleski napadač opet zabio, hoće li prijetiti i Vatrenima u Americi?

Podijeli :

Sunderland je i u devetoj domaćoj utakmici ove sezone u Premier ligi ostao neporažen zahvaljujući golu Simona Adingre, dok je napadač Leedsa Dominic Calvert-Lewin postigao sedmi gol u zadnjih šest ligaških nastupa. Na Stadionu svjetla završilo je 1:1 u 18. kolu Premier lige. S obzirom na to u kakvoj je formi u zadnje vrijeme, Calvert- Lewin mogao bi se ubrzo vratiti na radar engleske reprezentacije u kojoj nije bio od 2022. godine. Podsjetimo, Engleska je jedan od protivnika hrvatske reprezentacije u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva 2026., uz Ganu i Panamu.