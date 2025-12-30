VIDEO / Unitedu samo bod protiv najlošije momčadi lige, Vukovima je to tek treći

Podijeli :

U drugoj utakmici kasnijeg termina Manchester United je na svom terenu remizirao s Wolverhamptonom 1:1. Crvene vragove u vodstvo je doveo Joshua Zirkzee, dok je u završnici prvog poluvremena za poravnanje rezultata pogodio Ladislav Krejčí.

United je poveo u 27. minuti golom Joshue Zirkzeea, a izjednačio je Ladislav Krejci u 45. minuti. United je u sudačkoj nadoknadi utakmice još jednom zatresao suparničku mrežu, ali je pogodak Patricka Dorgua poništen zbog zaleđa.

