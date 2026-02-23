VIDEO / Šeško srušio Everton i vratio United na mjesto koje vodi u Ligu prvaka

Nogomet 23. velj 202622:55 0 komentara

Manchester United je u 27. kolu Premier lige slavio s minimalnih 1:0 na gostovanju kod Evertona.

Pogodak odluke postigao je Slovenac Benjamin Šeško, koji je ušao s klupe u 58. minuti, a u 71. svojim sedmim golom u prvenstvu donio pobjedu gostima.

United se ovom pobjedom vratio na četvrto mjesto s 48 bodova te sada ima tri boda više od petoplasiranog Chelseaja i šestoplasiranog Liverpoola. Trećeplasirana Aston Villa ima 51 bod.

Everton je deveti s 37 osvojenih bodova.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet