VIDEO / Argentinski stoper škaricama donio bod Tottenhamu u 95., Grealish zabio za pobjedu Evertona

U sjeni spektakularnog dvoboja Fulhama i Manchester Cityja (5:4) odigrani su i susreti Bournemoutha protiv Evertona te Newcastlea protiv Tottenhama.
Everton je pogotkom Jacka Grealisha u 78. minuti, nakon asistencije Argentinca Carlosa Alcaraza, slavio i skočio na 9. mjesto s 21 bodom, dok je Bournemouth ostao 14. s 19 bodova.
U Newcastleu je domaćin dočekao Tottenham, a utakmica je završila 2:2. Dugo je rezultat bio 0:0, sve do 71. minute kada je Bruno Guimaraes doveo domaćine u vodstvo, a onda je Argentinski stoper Cristian Romero glavom izjednačio u 78. minuti.
U 86. minuti Anthony Gordon realizirao je penal za novo vodstvo Newcastlea, no Tottenham se spasio u samoj završnici kada je Romero škaricama pogodio za konačnih 2:2.
Nakon 14 kola obje momčadi imaju po 19 bodova; Tottenham je na 11., a Newcastle na 13. mjestu, zbog nešto lošije gol-razlike.
