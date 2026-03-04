Tottenham već traži zamjenu za Tudora? Bivši strateg Spursa se želi vratiti na klupu

Podijeli :

Paul Terry Sportimage via Guliver

Hrvatski strateg našao se u teškoj situaciji.

Tottenham u petak navečer na svom stadionu dočekuje Crystal Palace, a utakmica dolazi u vrlo osjetljivom trenutku za londonski klub. Spursi su samo četiri boda iznad West Ham Uniteda, koji drži 17. mjesto i posljednju poziciju iznad zone ispadanja, pa bi pobjeda mogla barem privremeno smiriti napetu atmosferu u klubu.

Pritisak je posebno velik na treneru Igoru Tudoru, čija budućnost na klupi ne djeluje sigurno. U londonskim kuloarima već se nagađa o njegovu mogućem nasljedniku, a među imenima koja se spominju nalazi se i bivši trener Spursa Mauricio Pochettino. Dio navijača sve je uvjereniji da argentinski stručnjak nikada nije trebao dobiti otkaz, osobito nakon što su se treneri na klupi Tottenhama posljednjih godina brzo izmjenjivali.

Pochettino trenutačno vodi američku reprezentaciju i vjerojatno neće biti dostupan prije završetka Svjetskog prvenstva, no glasine o njegovu povratku i dalje su glasne. Insajder Ben Jacobs tvrdi kako je Argentinac i dalje vrlo vezan uz Tottenham te bi bio spreman vratiti se u klub čak i u slučaju senzacionalnog ispadanja iz Premier lige.

U međuvremenu je predsjednik kluba Daniel Levy uveo dodatnu financijsku zaštitu za takav scenarij. Ako bi Tottenham ispao u niži rang, svim igračima automatski bi se smanjile plaće za 50 posto, uključujući i zimska pojačanja poput Conora Gallaghera, čime bi se ublažio potencijalni financijski udarac.