Manchester United i Chelsea remizirali u napetom okršaju na Old Traffordu

xRichardxCallis via Guliver

U derbiju 10. kola engleskog nogometnog saveza Manchester United i Chelsea su odigrali 1-1.

Manchester United je poveo u 70. minuti golom Brune Fernandesa iz jedanaesterca, a četiri minute kasnije izjednačio je Moises Caicedo.

Bio je to prvi ogled “Crvenih vragova” nakon što je Erik ten Hag dobio otkaz. Novi menadžer je Portugalac Ruben Amorim, ali na Old Trafford će doći tek 11. studenog, pa do tada momčad vodi Ruud van Nistelrooy.

Manchester United drži tek 13. mjesto sa 12 bodova, dok su “Bluesi” četvrti sa 18 bodova.