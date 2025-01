Prao suđe, pekao pizze, a danas igra u Ligi prvaka

Podijeli :

AP Photo/Mathieu Pattier via Guliver

Julien le Cardinal, francuski nogometaš i član Bresta, ima vrlo zanimljivu životnu priču i nevjerojatnu karijeru.

Iako danas mnogi nogometaši žive vrlo luksuzno, ponekad imamo i slučajeve da netko mora “pasti” u životu, ali se uspije izvući i još jači vratiti na veliku scenu.

Le Cardinal se prije devet godina morao snalaziti i raditi neke poslove izvan sporta kako bi preživio, a sada je jedan od heroja najvećeg iznenađenja u novom formatu Lige prvaka.

Brest je već 2016. bio deseti u drugoj ligi Francuske, a danas je to momčad koja predstavlja primjer kako se radi i vjeruje u veliki uspjeh. Trenutačno je sedmi u Ligi prvaka s 13 bodova i vrlo je blizu izboru plasmana među osam najboljih i izravnog plasmana u osminu finala.

Le Cardinal je radio brojne poslove, bio je i dostavljač pizze, vozač viličara… Tada je mogao samo sanjati da napravi nešto ovako veliko u svijetu nogometa, no nedavno je zabio PSV-u za 1:0. u 6. kolu Lige prvaka i tako postao heroj kluba.

“Bilo je to komplicirano vrijeme. Odustao sam od nogometa. Proveo sam više vremena radeći, ako ne radiš, nemaš novca. Dobivao sam 150 eura mjesečno od kluba ‘Stade Briochin’. Pa kad imaš 18-19 godina… A ja nisam bio baš dobar đak… Bio je to restoran Del Arte. Počela sam prati suđe i kuhati tjesteninu. Bilo je malo bolno. Netko je otišao, pa sam ja promaknut u predjela i deserte, da tako kažem. Dao sam otkaz jer je bio ugovor na tri mjeseca. Nakon sedam dana pozvali su me natrag. A onda sam prešao na pizze. Ali nisam bio baš, jako dobar u tome…”, rekao je bez daha u intervjuu objavljenom na sofoot.com.

Nije to bio jedini posao kojim se bavio, već je jedno vrijeme radio i na viličaru u tvornici palačinki u Bretanji. Međutim, odjednom se sve promijenilo.

Kako to u životu biva, ali češće u filmovima – jedan je susret bio sudbonosan. Upoznao je Le Cardinal buduću ženu, koja je od njega dobila više nego što je mislio da može dati.

“Pred kraj mog rada u Del Arteu, upoznao sam ženu koja je sada moja supruga. Recimo samo da me vratila na pravi put. Zahvaljujući njoj ja sam tu. U jednom trenutku mi je rekla: Digni se iz dupeta i vrati se nogometu i počni opet normalno živjeti ili ćeš biti potpuno sam”, rekao je igrač Bresta.