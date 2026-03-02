Poznato hoće li Mbappe morati na operaciju

Podijeli :

Diogo Sautchuk via Guliver

Nije sigurno hoće li Kylian Mbappé igrati protiv Manchester Cityja sljedećeg tjedna u osmini finala Lige prvaka, a ozljeda zasad ne djeluje ozbiljno.

Francuski reprezentativac ozlijedio je ligamente koljena lijeve noge krajem 2025. godine, ali je unatoč tome mogao igrati utakmice za Real. Ipak, ozlijeđeni ligamenti povremeno su mu stvarali probleme zbog kojih je morao propustiti neke susrete.

Nije nastupio u uzvratu nokaut-faze Lige prvaka protiv Benfice, a nakon toga otputovao je u Pariz na dodatne preglede.

„U dogovoru s klubom obavljena su testiranja koljena s ciljem pronalaska najboljeg načina oporavka i pripreme za povratak na teren. Za sada operacija nije planirana“, stoji u priopćenju Mbappéova tima.

Privremeni trener koji je u siječnju zamijenio Xabija Alonsa rekao je da Mbappéu treba vremena kako bi se vratio potpuno spreman.

„To je bio konsenzus svih strana i mislimo da je najbolje da stane, oporavi se i vrati kada bude sto posto spreman. Neće to biti pitanje dana, trajat će malo dulje, ali ne mogu reći koliko. Nadam se da neće biti predugo“, rekao je Álvaro Arbeloa.

Mbappé je ove sezone postigao 38 pogodaka u 33 utakmice u svim natjecanjima.