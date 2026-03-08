Povratak Sancheza, Rijeka gostuje u Gradskom vrtu prije okršaja s Francuzima

Podijeli :

Ernest Kolodziej Ball Raw Images via Guliver

Osim Splita, jedan susret će se posebno pratiti i u Osijeku.

Nakon sjajne četvrtfinalne Kup utakmice i 3:2 pobjede nad Hajdukom na Rujevici prošle srijede, Bijeli se vraćaju HNL-u. U nedjelju od 17.45 u osječkom Gradskom vrtu gostuju kod Vukovara 1991.

Pobijedio ih je 3:2 u prvom dijelu sezone, dok je Rijeka u zadnjoj utakmici slavila s 3:1 na svom terenu. Nakon Vinkovaca i Rijeke, na redu je susret i u Osijeku.

Riječanima se vraća Victor Sanchez, Španjolac će opet biti na klupi i uz aut-liniju voditi svoju momčad u službenoj utakmici.

Sve to za Rijeku dolazi uoči europskog ispita protiv Strasbourga u četvrtak na Rujevici (od 18.45, prvi dvoboj osmine finala Konferencijske lige).

S druge strane, Vukovarci stižu na Rujevicu nakon poraza u slavonskom derbiju od Osijeka, a s obzirom da se momčad s Opus Arene digla u formi u zadnje vrijeme, jasno je da će danas Čabrajini izabranici napraviti sve ne bi li došli do novog iznenađenja kao što je bio slučaj na početku sezone.