Piksi: Srbi ne umiru tako lako

MarkoxMetlasx xMNxPress via Guliver Image

Dragan Stojković Piksi osvrnuo se na remi Slovenije i Srbije.

„Srbi ne umiru tako lako. Ne predajemo se niti ćemo se predavati. Vjerujemo do kraja i rezultat je upravo došao kao nagrada za to vjerovanje”, istaknuo je Piksi, pa dodao:

„Znali smo da će to biti ovako. Nikakva iznenađenja se nisu mogla dogoditi. Slovenci su probali ugroziti nas dugim loptama. S druge strane, kreirali smo puno šansi. Nevjerojatno je što sve Mitroviću nije ušlo u mrežu. Pokazali smo karakter, mentalitet koji me veseli. Ne predajemo se. Mislim da smo na kraju zbog toga nagrađeni. Da smo izgubili, to bi bilo nezasluženo. Bod nas ostavlja u igri, tako da ćemo u trećoj utakmici s Danskom rješavati našu sudbinu“.

Utakmica Danske i Srbije na rasporedu je u utorak, 25. lipnja od 21 sat u Munchenu.