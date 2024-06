Piksi nakon povratka: Fijasko? To je kada izgubiš 7:0 i opijaš se po Munchenu

Podijeli :

Reprezentacija Srbije sletjela je u Beograd po povratku iz Njemačke, gdje je s Eura ispala već u skupini sa samo dva boda. Bila je posljednja u konkurenciji Engleske, Danske i Slovenije. Na pustom aerodromu Nikola Tesla dočekali su je tek novinari.

Prvo su izbornika pitali za fijasko u Njemačkoj?

Kakav fijasko, to je kada izgubite 7:0, nemojte me s tim, uzeli smo dva boda, ne jedan. Fijasko je kad se opijaš po Muenchenu.

“Ostavka? Hajdemo, iduće pitanje”

Najviše ih je zanimao izbornik Dragan Stojković Piksi jer je on izazvao najveće kontroverze na Euru, kako zbog čudnog ponašanja tako i zbog čudnih odluka i velikog nezadovoljstva ključnih igrača. Na dan povratka reprezentacije srpski mediji napisali su da je izbornik smijenjen, pa ga je po dolasku pred novinare u Beograd prvo dočekalo pitanje o ostavci. “Hajdemo, iduće pitanje”, odgovorio je Stojković.

Slijedilo je pitanje novinara o krivnji za neuspjeh. “Čekali ste neuspjeh. Izvolite, udarajte, pljujte, vrijeđajte. Čekali ste, nemojmo se lagati. Negativne stvari donose tu neku vrstu zanimanja. Po tebi smo loši, po meni nismo. Ne možeš reći da se momci nisu borili i da nisu izgarali, a to je najvažnije u sportu.

“Nemojte dirati igrače, ja sam tu da primam udarce”

Borili su se momci, kapa dole. Nemojte dirati reprezentaciju, jer je ona dala svoj maksimum. Što se kritika tiče, slobodno kritizirajte, ja sam tu da primam udarce”, rekao je Stojković i dodao:

“Ja sam najodgovorniji, ja donosim odluke. Sve što sam uradio, uradio sam najbolje po momčad. Od treninga, priprema utakmice, do analiza protivnika, do svega što je u opisu posla. Nemojte da ste toliko…

“Ne zaboravite, 90 posto ljudi u Srbiji je smatralo da ćemo popiti pet ili šest golova od Engleza”

Samo se malo smirite s pitanjima. Nisam ja reality. Ne treba senzacije praviti. Ja sam ponosan na momke kako su predstavili Srbiju. Ne zaboravite, 90 posto ljudi u Srbiji je smatralo da ćemo popiti pet ili šest golova od Engleza”, zaključio je Stojković.

Na pitanje kako komentira to što Mitrović, SMS i Tadić navodno neće igrati za reprezentaciju dok je on vodi, Stojković je odgovorio: “Pa to pitaj njih, čovječe. To kad vidim službenu izjavu, te informacije i dezinformacije neću komentirati.

“Čekali ste svi negativu, nemojmo se lagati”

Pravite probleme gdje ih nema. Ja razumijem medije, ovo je idealna prilika. Čekali ste neuspjeh. Izvolite, udarajte, pljujte, vrijeđajte… Čekali ste svi negativu, nemojmo se lagati.”