Petković: Atmosfera na Rujevici za nas nije najbolja. Sopić je osebujan i osvježenje

Bruno Petković spreman je za udarni derbi Rijeka - Dinamo.

“Bih li prihvatio bod? Ako nam treba u zadnjem kolu na Maksimiru bod protiv Rudeša, potpisao bih ga. Ni remi nije loš”, rekao je Petković uoči možda i ključnog derbija s Rijekom u nedjelju od 19.30 na Rujevici.

Poraz Rijeke od Lokomotive nije iznenadio Petkovića. Time je Dinamo vratio poziciju na vrhu.

“Nije me iznenadio taj poraz jer Lokomotiva čitavu sezonu igra dobro. Protiv velike četvorke su igrali jako dobro. Iskoristili su loš dan Rijeke, koja je dobila 13 od 15 utakmica i pokazali su da mogu svima pomrsiti račune. Što se tiče pripreme, to može biti dvosjekli mač. Može se osjetiti na njihovoj igri, a i ne mora. Mi smo dobro trenirali, puno smo pričali jer znamo kakva nas atmosfera čeka, ali bit ćemo spremni na sve.”

Odnedavno Dinamo više ne igra samo s jednim napadačem.

“Ako gledamo statistički, ispada da mi ne odgovara. Ali, važno je kako ekipa igra, a mislim da ja tu pridonosim. Igramo dobro, stvaramo puno prilika, igramo ofenzivno i rezultati govore sami za sebe.”

Taj dodatni napadač u zadnje je vrijeme Sandro Kulenović koji radi sjajan posao.

“I na posudbama je igrao jako dobro i u Lokomotivi i u Rijeci. Imao je pritisak u Dinamu, a s godinama je vjerojatno puno i naučio. Bilo mu je vjerojatno teže nego meni, jer su mene treneri gurali da igram, a on je teško skupljao kontinuitet utakmica. Teško je igrati bez ritma utakmica, nikakav trening to ne može nadomjestiti. To ovako sa strane ne možete razumjeti.”

Travnjak na Rujevici Petkoviću paše.

“Teren je odličan, brz i pridonosi kvaliteti same igre. Što se tiče atmosfere, nije nam baš lijepa. Sigurno je motivirajuća, mi smo svjesni svojeg cilja i ne treba ti previše motivacije osim toga da se boriš za naslov prvaka.”

Što Petković kaže na često živopisne i originalne komentare Rijekina trenera Željka Sopića.

“Ne gledam na to previše. Ne pratim puno, ali nisi mogao ne vidjeti te izjave. Osebujan je, osvježenje je za ligu jer daje iskrene izjave, koje se nekima možda ne sviđaju. Radi dobar posao, a nije na meni da komentiram njegov odnos prema medijima. Želim mu sve najbolje, ali želim sutra pobijediti.”