Perišić asistirao u ludoj utakmici PSV-a

(Photo by Kevin Senders/Marcel ter Bals/DeFodi Images) via Guliver Image

PSV je u subotu navečer na svom terenu ugostio Heracles u sklopu 16. kolo nizozemske Eredivisie. U ludoj utakmici, u kojoj smo vidjeli čak sedam golova, svoj obol dao je i hrvatski reprezentativac Ivan Perišić. On je asistirao za vodstvo 3:2, a susret je na kraju završio pobjedom PSV-a od 4:3.

U 20. minuti je Ricardo Pepi zabio za 1:0 iz kaznenog udarca da bi 12 minuta kasnije na isti način zabio Ismael Saibari. Krajem prvog dijela vidjeli smo i treći kazneni udarac, a njega je realizirao Jizz Hornkamp za Heracles.

Probudilo je to goste koji su u 60. minuti golom Luke Kulenovića izjednačili na 2:2. Minutu nakon tog gola na teren je stupio Ivan Perišić koji je nakon samo devet minuta na terenu uspio upisati asistenciju za gol Joeyja Veermana. Ta prednost PSV-a trajala je tek tri minute jer je u 73. Hornkamp zabio za 3:3.

No, to nije bio posljednji pogodak na utakmici. Osam minuta kasnije, u 81. minuti je Guus Til bio strijelac za novo vodstvo PSV-a. Ovaj put više nije bilo šokova i PSV je s 4:3 došao do pobjede kojom je povećao prednost na vrhu lige. Sada drugom Feyenoordu bježe devet bodova, ali imaju i utakmicu više.