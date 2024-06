Panadić za SK: Italija? Treba nam brzina i snaga, te pamet za tu bitku

Podijeli :

AP Photo/Petr Josek

Hrvatska uoči posljednje utakmice protiv Italije, ponedjeljak u 21 sat, ima samo jedan bod. Do pete minute nadoknade Vatreni su imali u rukama sva tri boda, ali nisu izdržali. Andrej Panadić je otkrio što bi napravio da je bio na klupi.

Andrej Panadić, bivši nogometni reprezentativac i trener, kao i svi oni koji vole nogomet nekako je jučer nakon remija protiv Albanije bio pomalo nesretan i začuđen.

“Prvo poluvrijeme bilo je grozno i užasno loše za gledati. Najavljivali smo drukčiji pristup nego protiv Španjolske. No, bili smo bez energije, spori, s previše dodira. No, mene brine što smo napravili puno grešaka, krivih dodavanja koja po meni nisu svojstveni našoj momčadi. Primili smo dva pogotka iz drugog plana što je meni neshvatljivo. Dakle, to se može okarakterizirati kao problem i odgovornost.”

U nastavku smo vidjeli drukčiju Hrvatsku.

“Sve zamjene koje je napravio Dalić bile su dobre. Svi nogometaši koji su ušli u igru, donijeli su nam pomak i bolju utakmicu. Kovačić i Modrić u paru su mi izgledali dosta bolje nego u prvom poluvremenu. Bili su brži, okomitiji, natjerali Albaniju da bude konfuzna u obrani. Imali smo sve u svojim rukama i zbog toga mi je još više žao.

Kako vam izgleda Modrić nakon ove dvije utakmice?

“Meni je u nastavku protiv Albanije bio dobar, ali kad su u dvoju tako velike oscilacije moramo razgovarati o momčadi, ne o pojedincu.

Što se dogodilo nakon 2:1?

“E to je dobro pitanje. Nije mi jasno zbog čega smo naganjali gol razliku, zbog čega smo razmišljali o raspletu skupine, a ne o tri boda koja smo morali osvojiti. Trebali smo bili pametniji, da smo stali na loptu.

Je li Dalić mogao bolje reagirati u završnici?

“Dakle, ja bih svakako ubacio jednog stopera, lopte bih ispucavao na tribinu, čak bih i pokušao odugovlačiti, stvoriti Albancima dodatnu nervozu. To je turnir gdje se sve brzo zaboravi, a dva boda koja si izgubio može na kraju biti i presudno.”

U zadnjem kolu skupine igramo protiv Italije, koja prije nas ima Španjolsku.

“Praktički smo imali sve u svojim rukama, ali Hrvatska očito ne zna proći skupinu na lakši način. Jedina mogućnost nam je da Španjolci dobiju Talijane, a mi da svladamo njih.”

Kako?

“Hrvatska ima svoju klasu, ima svoju snagu. Ono što je važno u ovom trenutku je činjenica da je Hrvatska još uvijek živa i da je maksimalno u turniru. Pobjeda protiv Italije mislim da donosi drugi krug. Mi po tradiciji igramo jako dobro ove velike i teške utakmice.”

Italija nas nikada nije pobijedila?

“Ne treba o tome previše razmišljati. Svaki turnir, nova utakmica od tebe traže da budeš najbolji. Italija je prvak Europe, velika momčad. Ali, ponavljam Vatreni imaju svoju povijest, svoju moć i snagu. Treba se odmoriti, vidjeti rasplet prije zadnjeg kola. I dobro se pripremiti za ponedjeljak. Imamo znanja, trebamo biti energičniji, brži i pametniji. “