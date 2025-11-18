Pamić pred utakmicu s Dinamom: ‘Brine me što je im je ovo prilika da se napune samopouzdanjem.’

Podijeli :

Sport Klub

Karlovac i Dinamo će u srijedu od 17 sati započeti utakmicu osmine finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa. Utakmicu je najavio trener Karlovca Igor Pamić.

“Želim da ne trčimo samo za njima, nego da igramo. Da se ovi sjajni dečki predstave publici, koje će sigurno biti u velikom broju. Moramo biti hrabri i pametni, samo tako možemo igrati protiv Dinama. Bez pritiska i opterećenja, da dečki vide na kojoj su razini”, rekao je Pamić, koji je potom odgovorio na pitanje može li Karlovac zagorčati život Dinamu:

“Vrlo je važno kako ćemo ući u utakmicu. Brine me što je Dinamu to prilika da se napuni samopouzdanjem.”