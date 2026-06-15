Ovo se na Svjetskom prvenstvu nikada nije dogodilo: Pogledajte negativan rekord Španjolca

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(AP Photo/Mike Stewart) via Guliver Image

Španjolska se u prvoj utakmici Svjetskog prvenstva muči protiv debitanta Zelenortske Republike. Nije Furija u prvih 45 minuta uspjela slomiti malu afričku državu, a u prvih 30 minuta nije im pomogao njihov napadač Mikel Oyarzabal.

Napadač Real Sociedada u prvih 30 minuta nije nijednom dodirnuo loptu što je pothvat koji nije uspio nijednom igraču od 1966. godine, otkad se vode takvi podaci na Svjetskom prvenstvu.

0 – Spain’s Mikel Oyarzabal is the first player on record since 1966 to play the first 30 minutes of a FIFA World Cup match without touching the ball once. Peripheral. pic.twitter.com/Ym5xi1ufbg — OptaJoe (@OptaJoe) June 15, 2026

Tako je Oyarzabal srušio negativni rekord Svjetskog prvenstva. Ipak, jedan od njegovih dodira u prvom poluvremenu umalo je donio pogodak.

Nakon što je Ferran Torres pogodio gredu, lopta se odbila do Oyarzabala koji je glavom pucao prema golu, no iskusni Vozinha na vratima Zelenortskih otoka sjajno je obranio i spasio svoju reprezentaciju.