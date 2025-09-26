VIDEO / Ronaldo nebeskim skokom do 946. pogotka karijere, Mane ‘probušio’ srpskog vratara

Podijeli :

U derbiju 4. kola saudijskog prvenstva, Al Nassr je s 2:0 slavio na gostovanju kod Al-Ittiihada.

Gosti su poveli već u devetoj minuti, kada je Sadio Mane majstorski pogodio iz voleja i svladao srpskog vratara Predraga Rajkovića na golu Al-Ittihada.

VIDEO / Ronaldo postigao dva pogotka, evo koliko mu još nedostaje do 1000 golova

Isti igrač, u 35. minuti je uposlio Cristiana Ronalda koji glavom poentira za 2:0 vodstvo Al Nassra i tako stiže do 946. pogotka u karijeri.

Do kraja susreta rezultat se nije mijenjao pa je tako momčad Jorgea Jesusa na najbolji mogući način otvorila sezonu s četiri pobjede u isto toliko kola. Kod pobjedničke momčadi, bivši hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović odigrao je cijeli susret.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.