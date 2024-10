Olić o nepozivanju Durdova: Ništa ne ide preko noći

Hrvatska je trenutno treća na tablici, a potrebna joj je pobjeda kako bi prestigla Grčku prije njihovog međusobnog susreta pet dana kasnije. S četiri boda iz preostala dva susreta, Hrvatska bi gotovo sigurno osigurala plasman na završni turnir.

Izbornik Ivica Olić osvrnuo se na nadolazeće utakmice, ali i na mladog ofenzivca Hajduka, Brunu Durdova (16), koji igra zapaženo u HNL-u. Olić je pohvalio njegov doprinos, s tri postignuta gola u deset utakmica, te je komentirao mogućnost njegovog skorog poziva u U-21 reprezentaciju, iako je trenutno pozvan u U-17 selekciju.

“Ne sumnjam da će jednom doći k nama, pa i u A reprezentaciju. Radujemo se svakom mladom igraču. Pred njim je da nastavi raditi ovako, težak je to put, ništa ne ide preko noći. Dosad je odradio par utakmica. Iz mog iskustva rekao bih da mu se ne smije stavljati teret A i U-21 reprezentacije. Nastavi li ovako igrati, dobit će pozive.”

O odlasku na Euro je rekao: ”

To su razne kalkulacije. No Andora ima svoje kvalitete. Ne budemo li 100 posto u utakmici, bit će problema. Ako pobijedimo Andoru, protiv Grčke nam može biti dovoljan, ali nećemo ići na bod, već da obje utakmice pobijedimo. Imamo dobar kadar i igrače, vjerujem da mi to možemo.”