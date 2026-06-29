Novinar koji ruši sve rekorde: Ima 91 godinu i ovo mu je 18. Svjetsko prvenstvo

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Stefan Koops / EYE4IMAGES/DeFodi Images via Guliver

Nisu samo nogometaši zvijezde SP-a, a da to mogu biti i predstavnici "sedme sile", potvrđuje primjer Enriquea Macaye Marqueza.

Ovaj 91-godišnji argentinski novinar (rođen 1934.) prati svoj 18. SP od ukupno 23 koliko je do sada odigrano.

Njegovo prvo Svjetsko prvenstvo uživo bilo je 1966. u Engleskoj.

Kasnije je svjedočio 1978. godine kada su se Gaučosi prvi put popeli na krov svijeta. Divio se Maradoninim igrama na Svjetskom prvenstvu 1986. kada je Argentina drugi put postala prvak svijeta, a naravno doživio je i da plješće Messiju prije četiri godine u Katru gdje je osvojen treći naslov prvaka.

Zato i ne čudi što je izbornik Lionel Scaloni “stao mirno“ kada ga je Márquez na konferenciji za medije upitao “hoće li Messi igrati protiv Jordana?“

“Nikada ne bih odgovorio nijednom novinaru na ovu temu sada… ali pošto pitanje dolazi od vas, kažem vam: Messi neće početi utakmicu“, kazao je Lionel Scaloni i dodao:

“Previše vas poštujem, ponosan sam što vas vidim ovdje“.

Scaloni je zatim prišao zagrliti Máaqueza i fotografirao se s njim. Messi uistinu nije počeo utakmicu protiv Jordana, ali je kasnije ušao i postigao svoj šesti gol na SP-u.