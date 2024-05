Novi trener Osasune ispričao anegdotu s ‘Budijem’: ‘Svima nam je tad poklonio hrvatski dres’

Podijeli :

Sportski direktor španjolskog prvoligaša Osasune doveo je novog trenera Vicentea Morena nakon konzultacija s hrvatskim nogometašem Antom Budimirom jer je on radio s Morenom u Mallorci prije četiri godine.

“Prva opcija nam je bio naš trener Jagoba Arrasate. No nakon što nam je rekao da neće nastaviti krenuli smo u potragu za novim trenerom”, ispričao je sportski direktor Braulio Vázquez na konferenciji za medije u Pamploni.

Sastao se s “nekoliko trenera”, a s 49-godišnjim Morenom vidio se dva puta, u travnju i svibnju. Moreno je bio bez posla od rujna kada je otišao iz španjolskog prvoligaša Almerije.

“Napravili smo zatim analizu, promislili… Znali smo ga nogometno, ali nas je zanimalo kakav je bio u prijašnjim klubovima i kakav je osobno”, rekao je Vazquez.

“Razgovarali smo s Budijem jer mu je on bio trener. Ja jako poštujem Budijevo mišljenje jer je on beskompromisan kada je potrebno uložiti napor i poznaje naš karakter”, dodao je.

Nakon razgovora s 32-godišnjim hrvatskim napadačem, koji je u Osasuni tri i pol godine, Vazquez je klupskom predsjedniku predložio dovođenje Morena.

Moreno, koji je bio trener Budimiru u Mallorci od siječnja 2019. do kolovoza 2020., potpisao je ugovor s Osasunom na godinu dana. Njih dvojica su su s Mallorcom bili izborili ulazak iz druge u prvu ligu.

“Sretan sam što ću opet raditi s Budimirom,” izjavio je Moreno na predstavljanju u Pamploni, gradu na sjeveru Španjolske.

“Tijekom razgovora s Osasunom nisam ga htio dovesti u nikakvu neugodnu situaciju. Tog momka jako cijenim kao profesionalca, što je očito zbog svega čime doprinosi u igri, ali prije svega ga cijenim zbog ljudskih osobina”, dodao je.

Napomenuo je da je “imao sreće provesti jedno dobro razdoblje s njim”. “Uvijek smo imali dobar odnos. Vjerujem da svi znate kakav je Budi, on je zahvalan dečko”, rekao je.

Moreno, koji je nakon Mallorce vodio Espanyol, ispričao je anegdotu o Budimiru.

“Kada je prvi put zaigrao za hrvatsku reprezentaciju svakome od članova našeg trenerskog stožera je poklonio po jedan hrvatski dres”, izjavio je. “Čak i kada je s Osasunom došao igrati kod Espanyola donio nam je Osasunin dres, koji koristi moj sin i drži doma u svojoj kolekciji”.

“Sretan sam stoga osobno, ali dakako i u sportskom smislu, što ću se opet sresti s Budijem jer on ovdje ima težinu. Ne kažem to ja, sami ste to vidjeli ovih godina”, rekao je.

Budimir je protekle sezone bio najbolji klupski strijelac sa 18 zabijenih golova, a u srijedu je primio nagradu za najboljeg igrača Osasune u izboru navijača.

“Sjajan je. Šteta što je zbog ozljeda propustio neke utakmice jer bi zabio još više golova”, rekao je Moreno.

Budimir je zbog loma rebara propustio pet utakmica na kraju sezone, a onda je u posljednjem susretu zatresao mrežu u remiju 1:1 s Villarrealom. Time je okončao sezonu na petom mjestu ljestvice strijelaca u Primeri.

Tijekom četvrtka bi se trebao priključiti reprezentaciji Hrvatske na pripremama za Europsko prvenstvo.

“Poznajem ga dobro, sada je usredotočen na reprezentaciju. Ona mu jako puno znači te će dati sve od sebe za nju”, napomenuo je Moreno.

Budimir ima ugovor s Osasunom do ljeta 2027. Osasuna je sezonu završila na 11. mjestu među 20 klubova španjolskog prvenstva.