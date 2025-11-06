VIDEO / Hrvatski trener nakon velike pogreške vratara stigao do nove pobjede u Ligi prvaka!

Podijeli :

U susretu 4. kola azijske Lige prvaka 2 indonezijski Persib, kojeg vodi hrvatski trener Bojan Hodak, s 2:3 je slavio na gostovanju kod malezijskog Selangora. Bila je to šesta uzastopna pobjeda za Hodakovu momčad u svim natjecanjima.

Domaći sastav već nakon 17 minuta igre imao je dva pogotka prednosti. Prvo je u trećoj minuti brazilski napadač Chrigor Moraes pogodio za 1:0, a onda je autogolom Patricija Matricardija Selangor stigao do povećanja vodstva.

Trener koji vodi klub od 15 milijuna navijača: ‘Godi mi što me u Hrvatskoj ne prepoznaju’

No, u nastavku susreta gosti predvođenim hrvatskim trenerom Hodakom dolaze do ogromnog preokreta. Andrew Jung u 49. zabija za 2:1, a Adam Alis u 81. za 2:2 na semaforu.

Kada se činilo kako će utakmica završiti neodlučeno, na scenu je stupio vratar domaćih Sikh Nazrel. Naime, on je u 97. minuti traljavo ispucao jednu povratnu loptu, a to je iskoristio Adam Alis te svojim drugim pogotkom donio veliki preokret gostima.

Ovom pobjedom, momčad Bojana Hodaka stigla je do deset osvojenih bodova i na pragu je plasman u nokau fazu. U četiri odigrana kola, Persib ima tri pobjede i jedan remi.

Tko je Bojan Hodak?

Bojan Hodak je mnogim nogometnim obožavateljima u Hrvatskoj nepoznato ime. Riječ je o 54-godišnjaku iz zagrebačkog Trnja koji se prije gotovo tri desetljeća, još u igračkim danima, odvažio te u jugoistočnoj Aziji započeo avanturu koja još uvijek traje.

Danas, kao trener indonezijskog Persib Bandunga ondje uživa status zvijezde. S klubom koji broji preko 15 milijuna fanatičnih navijača, osvojio je dva uzastopna naslova prvaka.