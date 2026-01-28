Argentinski velikan proširuje legendarni stadion, primat će 101.000 gledatelja

Podijeli :

AP Photo/Natacha Pisarenko via Guliver

Argentinski nogometni klub River Plate postavit će krov na svoj stadion Monumental i povećati kapacitet na više od 100.000 mjesta u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo 2030. godine.

Radovi na stadionu, koji je otvoren u svibnju 1938., započet će u travnju, trajat će oko 36 mjeseci, a procjenjuje se da će troškovi premašiti 100 milijuna dolara, objavio je klub.

Nakon završetka zahvata Monumental će biti jedan od najvećih stadiona na svijetu. Smješten je u Buenos Airesu i već sada je najveći stadion u Južnoj Americi, s kapacitetom od 85.000 mjesta.

Kako bi se kapacitet dodatno povećao, planirana je izgradnja nove razine tribina s 16.000 sjedala, navodi se u priopćenju kluba.

Projekt će realizirati njemačka tvrtka koja je ranije sudjelovala u radovima na Maracani u Rio de Janeiru, stadionima madridskih klubova Santiago Bernabéu i Metropolitano, stadionu Tottenhama u Londonu te Allianz Areni u Münchenu, na kojoj igra Bayern.

Predsjednik River Platea Stefano Di Carlo izjavio je kako će projekt biti financiran putem međunarodnih banaka i novog komercijalnog ugovora o prodaji prava na ime stadiona za sljedećih deset godina.

„Posebno želim zahvaliti 350.000 članova River Platea, koji su arhitekti ovog povijesnog trenutka i veličine River Platea više od jednog stoljeća… koji su omogućili klubu, kao neprofitnoj organizaciji, da s ponosom preuzme projekt ovakvih razmjera“, napisao je Di Carlo na društvenoj mreži X.

Svjetsko prvenstvo 2030. godine održat će se u Argentini, Paragvaju, Urugvaju, Španjolskoj, Portugalu i Maroku, što će biti prvi put da se Mundijal igra u šest različitih država na tri kontinenta.

Argentina je svoju prvu titulu svjetskog prvaka osvojila upravo na Monumentalu 1978. godine.

Najveći nogometni stadion na svijetu je Stadion 1. svibnja u Pjongjangu u Sjevernoj Koreji, koji nakon renoviranja ima kapacitet od 114.000 mjesta. U studenome 2022. objavljeno je da bi se stadion mogao proširiti i na 150.000 mjesta.