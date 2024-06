Njemački mediji: ‘Talijani drhte pred ekipom hrvatskih djedova’

Podijeli :

Foto Patrik Pindral via Guliver

Večerašnja utakmica Hrvatske i Italije tema je mnogih medija na njemačkom. Uglavnom se bave fenomenom hrvatske momčadi s obzirom na dob njezinih igrača.

„Jedna zlatna generacija poklonila je Hrvatskoj višegodišnji polet. Ako momčad u ponedjeljak izgubi protiv Italije, za nju je EP gotov”, počinje tekst objavljen u nedjeljnom izdanju švicarskog lista na njemačkom Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Članak se uglavnom bavi fenomenom aktualne hrvatske reprezentacije i pod naslovom „Ne završava samo jedna bajka, nego jedna epoha” podsjeća se na sjajne uspjehe hrvatskih nogometaša, donosi DW.com.

Ističući da Hrvatska ovoga ponedjeljka mora pobijediti Italiju ako želi ostati na Europskom prvenstvukoje se održava u Njemačkoj, autor upozorava da „Hrvatsku još ne treba otpisati”. „Nitko u posljednjem desetljeću nije s takvim užitkom flertovao s rubnim situacijama kao jedanaestorka trenera Zlatka Dalića”, piše NZZ.

I naglašava: „Istovremeno se kod hrvatskih junačkih epova ni u kojem slučaju nije radilo samo o hirovima boga nogometa. Jer, jedva da je postojala momčad kao što su Hrvati koja toliko kompletno oslikava sve fasete igre.”

Autor nadalje analizira pozadinu dosadašnjih uspjeha Hrvatske u nogometu: „Na Jadranu se karakter i borbeni duh smatraju nužnima već i zbog još mlade ratne prošlosti. Nogometaši poput obrambenog igrača Dejana Lovrena ili napadača Marija Mandžukića to utjelovljuju u ogromnim količinama.”

Ali: „Najprije Mandžukić, onda Rakitić i na kraju Lovren istupili su iz zlatne generacije i igra preostalih ovih dana jako iritira njihovu domovinu. Unatoč bezuvjetnoj podršci desetaka tisuća navijača Hrvatska je počela tromo i bez strukture u obrani.”

NZZ: Modrić kao „hrvatski Mozart”

Autor se posebice bavi Lukom Modrićem kojeg naziva „hrvatskim Mozartom” i podsjeća da je on 2018. osvojio Zlatnu loptu kao jedan od samo dva igrača „koji se ne zovu Messi ili Cristiano Ronaldo”. U tekstu se kaže da je Modrić „zahrđao”, da je „sporo razmišljao, gubio lopte, igrao pogrešna dodavanja”.

„Prošlost ili budućnost? Kada je trenutak za promjenu štaba? Mala Hrvatska nije Real Madrid, da može kupiti Modrićevog nasljednika. Nije ni Italija, gdje će kod oko 60 milijuna stanovnika bilo kad opet izrasti bolji talenti nego oni koje je u četvrtak blamirala Španjolska”, navodi autor i zaključuje da će potrajati dok Hrvatska ponovo okupi toliko izuzetnih nogometaša na jednom mjestu kao što je Modrićeva generacija.

„Hrvatska igra za svoje veliko nasljedstvo”, zaključuje autor lista NZZ.

Dpa: „Važan je samo prolazak dalje”

I njemačka novinska agencija dpa donosi podulju analizu uoči susreta Hrvatska – Italija. „Nakon nastupa u kojem apsolutno nije imala šanse s 0:1 protiv Španjolske, Italija, doduše, ide na utakmicu poljuljana, ali sa znatno boljom polaznom situacijom. Timu izbornika Luciana Spallettija je dovoljan jedan bod za ulazak u k.o. rundu kao drugi u skupini”, podsjeća dpa. I ističe da su Hrvati pod znatno većim pritiskom, budući da trebaju pobjedu za ostajanje na natjecanju.

I dpa upozorava da je hrvatska reprezentacija polako došla u godine te napominje da je na utakmici protiv Albanije igrala najstarija hrvatska momčad koja je ikada nastupila na jednom EP-u.

I autor ovog teksta također problematizira Luku Modrića: „Dosadašnje najslabije nastupe Vatrenih mnogi stručnjaci povezuju prije svega s hrvatskom nogometnom legendom Modrićem. Ostarjeli superstar je na ovom EP-u izgubio svoju prvoklasnost, do sada takoreći uopće nije igrao neku ulogu.”

No istovremeno se napominje da je upravo iskustvo koje imaju Modrić i njegovi suigrači ono što zabrinjava Talijane.

Dpa prenosi da je talijanski izbornik najavio „možda malo manje atraktivni nogomet” te zaključuje: „Važan je samo prolazak dalje.”

Berliner Zeitung: „Najprije treba proći u osminu finala”

Ovaj tekst njemačke novinske agencije danas prenosi više listova, a neki ga, poput Berliner Zeitunga, nadopunjavaju i svojim analizama. Pod naslovom „Veliko drhtanje” citira se izjava talijanskog vratara Gianluigija Donnarumme, koji nakon dosadašnjih slabih rezultata najavljuje da će njegova momčad „protiv Hrvatske sigurno pokazati potpuno drugačiju igru”.

Berliner Zeitung tu nastavlja: „To je i nužno, ako se ne želi samo ući u osminu finala nego i doći što je moguće dalje na turniru. No najprije se uopće mora doći do osmine finala.”

Ovaj list citira iz teksta agencije dpa: „Italija bi, doduše, i s tijesnim porazom mogla kao jedna od četiri najbolje trećeplasirane momčadi u skupinama ići dalje, no u zemlji četverostrukog prvaka svijeta se nitko u to ne želi pouzdati. Trećeplasiranom ionako prijeti znatno teži put kroz turnir s do sada uvjerljivim Portugalom kao suparnikom u osmini finala.”

Express je svoj članak naslovio: “Italija drhti pred ekipom hrvatskih djedova”, napominjući da branitelju naslova europskog prvaka prijeti rano ispadanje.