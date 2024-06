Francuska i Nizozemska odigrale prvu utakmicu bez golova na Euru

Podijeli :

AP Photo/Mathias Schrader via Guliver

Utakmica nogometnih reprezentacija Nizozemske i Francuske, koja je u petak odigrana na stadionu RB Leipziga, prvi je dvoboj na Europskom prvenstvu u Njemačkoj koji je završio bez pogodaka.

Tako su se te dvije reprezentacije sa po četriri boda izdvojile na vrhu ljestvice u skupini D, preskočivši Austriju koja ima tri boda nakon što je svladala Poljsku sa 3-1. Poljaci su bez bodova.

Francuska je u dvoboj protiv Nizozemske ušla bez Kyliana Mbappea, kojem je u prvom nastupu na ovom Euru slomljen nos. Najopasniji francuski napadač je imao pripremljenu masku, za slučaj da Didier Deschamps osjeti potrebu ubaciti ga u igru, ali se to nije dogodilo.

Nakon što su Francuzi u prvom kolu pobijedili Austriju, a Nizozemci Poljake, obje momčadi su mogle biti zadovoljne podjelom bodova, što bi ih ostavilo u dobrom položaju za plasman u osminu finala uoči posljednjeg kola.

No, već od prve minute je bilo vidljivo da nije bilo kalkulacija ni kod Ronalda Koemana, ni kod Didiera Deschampsa.

Tako je Jeremie Frimpong već u prvom nizozemskom naletu bio blizu pogotku. Iskoristili su Nizozemci nešto ležerniji pristup francuskih veznih igrača, uzeli jednu loptu u opasnoj zoni, a Frimpong se sjurio prema kaznenom prostoru. Srećom po Francuze, uspio ga je sustići Theo Hernandez i spriječiti snažniji udarac. No, lopta je išla prema mreži, a Mike Maignan je krajnjim naporom spriječio pogodak.

NIsu Francuzi dugo čekali na svoju prvu priliku. Nije to bila izrađena akcija u 4. minuti, ali je Antoine Griezmann odlučio udarcem s oko 25 metara testirati budnost nizozemskog vratara Barta Verbruggena koji je efektnom paradom izbio loptu preko grede.

Najbolju priliku za pogodak imali su Francuzi u 14. minuti. I to ne jednu nego dvije. Marcus Thuram je sjajno petom izbacio Adriena Rabiota u kazneni prostor, a ovaj je sam krenuo prema nizozemskim vratima. No, umjesto da krene u realizaciju sa 10-ak metara, Rabiot je odlučio dodati prema Griezmannu koji je bio još bliži golu. No, ovaj se spetljao i nije uspio ni uputiti udarac.

Samo 20-ak sekundi poslije, Griezman je zapucao još jednu priliku. Nizozemska obrana je propustila N’Gola Kantea na lijevom boku i zaboravila na Griezmanna u srcu kaznenog prostora. Dodavanje je bilo idealno, ali Griezmannov udarac je bio neprecizan pa je lopta prošla pokraj vratnice.

Dvije minute poslije Cody Gakpo se sjurio po nizozemskom lijevom boku, prevario jednog braniča, pa drugog i na 17-18 metara si oslobodio prostor za udarac lijevom nogom. Gađao je suprotan donji kut, ali Maignan je ponovno bio odličnih refleksa i sjajno obranio.

Još dvaput su Francuzi uspjeli doći u priliku za pogodak do kraja sadržajnog prvog poluvremena. Marcus Thuram je u 28. minuti izbjegao zaleđe i sjurio se prema nizozemskom golu. Došao je do deset metara od Verbruggena, kad je odlučio pucati. Učinio je to snažno, ali i nedovoljno precizno pa nizozemski vratar nije morao intervenirati.

U 43. minuti je Antoine Griezmann dobio još jedan upotrebljiv ubačaj na 11 metara, ali je njegov udarac glavom bio slabašan da bi zaprijetio Verbruggenu koji je lakoćom pokupio loptu.

Drugo poluvrijeme nije počelo onako dinamično, kao što je to bilo na početku utakmice, ali su se Francuzi nametnuli kao bolja i aktivnija reprezentacija. Stvorili su nekoliko obećavajućih situacija u prvih 20-ak minuta, ali Thuramov udarac nogom u 60. minuti te Tchouamenijev u 63. minuti nisu bili precizni.

U 65. minuti je ponovno Antoine Griezmann bio u sjajnoj prilici. Izigrali su Francuzi u tri dodavanja obranu Nizozemske i ostavili svog kapetana na ovoj utakmici samog protiv nizozemskog vratara, Međutim, baš kao i u prvom poluvremenu, Griezmann je na pet metara loše zahvatio loptu pa je Verbruggen uspio spriječiti pogodak.

Četiri minute poslije, u jeku francuske ofenzive, Nizozemska je postigla pogodak. Cody Gakpo je bio istaknuto ime u pripremi prilike za Memphisa Depaya, čiji je udarac završio u bloku. Na odbijenoj lopti je bio Xavi Simons i iz prve ju poslao u donji lijevi kut francuskog gola. Krenulo je slavlje na travnjaku i na narančastom dijelu tribina, ali ga je ubrzo prekinuo pomoćni sudac koji je podignuo zastavicu signalizirajući zaleđe.

U njemu je bio Simonsov suigrač Denzel Dumfries, pokraj kojeg je lopta prošla i završila u mreži.

Dugo je trajala provjera u VAR sobi, u kojoj su zaključili da je Dumfries zasmetao francuskom vrataru Maignanu i tako poništili slavlje Nizozemaca.

Uslijedilo je nešto bolje razdoblje u igri nizozemske reprezentacije, ali konkretnih prijetnji nije bilo.

U zadnjih deset minuta dvoboja ponovno su Francuzi ovladali loptom, stavili na kušnju nizozemsku obranu, ali ni oni nisu uspjeli pronaći igrača koji će imati pobjedničko rješenje u završnici. Utakmica je bila bolja nego što to konačan rezultat pokazuje, ali na kraju nitko nije bio razočaran.

Za tri dana će na istom stadionu hrvatska reprezentacija protiv Italije igrati odlučujuću utakmicu za plasman u osminu finala. Dalićevim izabranicima se ne smije dogoditi da ostanu bez pogotka, jer će u tom slučaju za njih nastup na ovom Euru biti završen.

