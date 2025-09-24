Nekadašnji igrač madridskog Atletica stiže u Kustošiju!

Podijeli :

GonzalesxPhoto AinhoaxRodriguez via Guliver

Kustošija je dogovorila dolazak Borje Garcesa, 26-godišnjeg napadača, koji je na ljeto ostao bez kluba.

Kako doznaje tportal, nekadašnji igrač Atletico Madrida stigao je u Zagreb, potpisat će ugovor i u petak će biti predstavljen kao novi igrač zagrebačkog trećeligaša.

Garces je prošao sve omladinske kategorije Atletico Madrida, a 2018. je, kao 18-godišnjak, upisao i debi za prvu momčad te je protiv Eibara zabio gol. To mu je bio, pokazat će se, prvi i zadnji nastup za prvu momčad Atletica. Osim toga, bio je i na posudbama u Leganesu, Tenerifeu i Elcheu.

Veliku ulogu u ovom transferu odigrao je Junior Bita, još jedan Španjolac u momčadi, koji je Garcesu nahvalio projekt Kustošije i on je pristao doći u Zagreb.

Garces je svojevremeno vrijedio tri milijuna eura i bio je jedna od Atleticovih nada, a u Kustošiji se nada da će svoju karijeru ponovno vratiti kakva je bila na početku seniorske razine.