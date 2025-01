‘Neće Dani Olmo ovu sezonu provesti kod kuće gledajući utakmice, nije to veliki problem’

Podijeli :

Još od prosinca prošle godine priča se o Barceloni koja ne može registrirati Danija Olma.

Olmo je od 1. siječnja ove godine slobodan igrač pošto ga Barcelona nije mogla registrirati zbog problema s financijskim fair playjem. No, Olmo i dalje želi ostati u Barceloni. Cijelu situaciju prokomentirali smo s jednim od najutjecanijih nogometnih menadžera u Hrvatskoj, Markom Naletilićem.

Kako se to jednom tako velikom klubu dogodi da ne može registrirati svog igrača?

“Pa oni su imali neka nadanja, koja su bila ajmo reći s pokrićem. Možda su bili tu preoptimistični. Naizgled ta situacija izgleda ružna, ali vrlo je lako rješiva, ja je ne vidim kao toliko veliki problem. Neće Dani Olmo ovu polusezonu sjediti kod kuće i gledati utakmice. On će ići negdje, lako potpiše za nekog na ovih šest mjeseci. Odigra polusezonu i normalno se vrati u Barcelonu.”

Teško je to za jednog igrača koji baš želi igrati za svoj voljeni klub…

“Naravno da je teško. To je jedna situacija koja nije uobičajena, stresna je, ali je rješiva i na taj način će se riješiti. Npr. ode šest mjeseci igrati u Juventus ili Milan, on je etabliran igrač, ovi će jedva čekati da ga uzmu. Za igrača je stresna, odabrao je Barcelonu, postojao je rizik, možda je u trenu kad su razgovarali izgledao mali, ali mislim da će to sve biti u redu oko njega.”

