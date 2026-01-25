Nakon godinu dana pauze Nani pronašao novi, ‘egzotični’ klub. Hoće li mu se pridružiti Pjanić?

Podijeli :

Andrew Yates Sportimage via Guliver Images

Potpuno neočekivani transfer dogodio se u Kazahstanu.

Naime, Aktobe je potpisao slavnog Portugalca Nanija na jednu godinu, a u tom se klubu nadaju kako bi mogli dovesti i Miralema Pjanića, veznjaka iz Bosne i Hercegovine te jednog od najboljih nogometaša te zemlje svih vremena.

Nani, koji će u studenom ove godine proslaviti 40. rođendan, posljednju je utakmicu odigrao u studenom 2024. godine za portugalsku Estrelu. Prethodno je dugi niz godina igrao za Manchester United, potom i Sporting, Fenerbahče, Valenciju, Lazio, Orlando City, Veneziju, Melbourne i Adanu, a s reprezentacijom Portugala postao je prvak Europe 2016. godine.

Četiri godine mlađi Pjanić posljednji je angažman imao ljetos u moskovskom CSKA, a nedavno je obznanio kako više neće profesionalno igrati nogomet. Ipak, budući da se i Nani aktivirao nakon više od godinu dana pauze, nije isključeno da Aktobe ipak uspije nagovoriti Pjanića na ‘last dance’.

Aktobe je jedan od najuspješnijih klubova u Kazahstanu koji je pet puta bio prvak zemlje, međutim protekle sezone završio je tek na petom mjestu pa čak neće igrati niti u Europi.