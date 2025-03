Mourinho iskreno o svojoj suspenziji: ‘Zašto si to učinio, Jose?’

Podijeli :

AP Photo/Francisco Seco via Guliver

Jose Mourinho, portugalski trener, dao je opsežan intervju za engleski Sky Sport u kojem je komentirao optužbe za rasizam s kojima se suočio nakon turskog derbija između Galatasaraya i Fenerbahčea u 24. kolu turskog prvenstva.

Podsjetimo, Mourinho je bio suspendiran na četiri utakmice nakon incidenta koji je uslijedio nakon spomenute utakmice.

Dve utakmice suspenzije izrečene su zbog njegovog ulaska u svlačionicu sudaca nakon završetka susreta, dok su preostale dvije bile rezultat njegovih izjava na medijskoj konferenciji, koje su smatrane neprimjerenima. S obzirom na osjetljivost ovog susreta, angažirani su strani suci, a utakmicu je vodio slovenski arbitar Slavko Vinčić.

Mourinhove pohvale na račun Vinčića izazvale su oštre reakcije, što je dovelo do suspenzije trenera od strane Turskog nogometnog saveza. Galatasaray je službeno reagirao, optužujući Mourinha za rasizam i najavljujući pravne korake.

U intervjuu je Mourinho komentirao ove optužbe: “Nisu bili baš pametni u načinu na koji su me napali, jer nisu znali moju prošlost. Nisu znali za moje veze s Afrikom, afričkim ljudima, afričkim igračima i afričkim humanitarnim organizacijama. Umjesto da su napali mene, mislim da se to odbilo kao bumerang i pogodilo njih.”

Dodao je: “Svi znaju kakav sam ja kao osoba, poznate su moje loše strane, ali rasizam sigurno nije jedna od njih. Zapravo, to je suprotno od toga! Najvažnija stvar je da ja znam tko sam, a napad na mene zbog rasizma bio je loš odabir.”

Na pitanje o optužbi za rasizam, Mourinho je odgovorio: “Jednostavno sam pomislio: kako su mogli tako nisko pasti?”

Nakon utakmice, Mourinho je na konferenciji za novinare optužio klupu Galatasaraya da “skaču kao majmuni” pokušavajući izbaciti njegovog 19-godišnjeg braniča Yusufa Akciceka iz igre u ranom dijelu utakmice. Mourinho je pojasnio da je tom izjavom mislio na Okana Buruka, trenera Galatasaraya.

Na pitanje žali li zbog tih riječi, Mourinho je odgovorio: “Ne mogu se spustiti na njegovu razinu. Ponekad to učinim, i onda se pitam, ‘Zašto si to učinio, Jose? Zašto si se spustio na tu razinu?’ Bilo je to jednostavno tužno.”