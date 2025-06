Modrić: ‘Daj Bože da dođem do 200 nastupa’

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Hrvatska je sinoć protiv Češke napravila važan korak prema Svjetskom prvenstvu koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Slavljem od 5:1 došli su do šest bodova, a utakmicu su za HNS prokomentirali trojica igrača, a među kojima je bio i kapetan Luka Modrić.

Luka Modrić sinoć je bio posebno raspoložen u pobjedi protiv Čeha, a sve je komentirao za HNS.

“Odlična utakmica, rezultat još bolji. Sretni smo, atmosfera je bila fenomenalna, teren sjajan, još jednom se potvrdilo da se dobro osjećamo igrajući u Osijeku. Ovo je putokaz za dalje. Znali smo što ova utakmica nosi, htjeli smo kvalifikacije usmjeriti na pravi put i to smo i napravili. Međutim, treba biti oprezan, još je dosta utakmica do kraja. Uvijek smo u kvalifikacijama imali razdoblja kad bismo, iz nekog razloga, znali zakomplicirati stvari, nadam se da se ovaj put to neće dogoditi. Dobro izgledamo, lipanj nam je uvijek bio problematičan i zbog toga su se svi pribojavali, ali bili smo na razini. Svaka čast svima, odigrali smo dvije velike utakmice, pogotovo ovu protiv najvećeg konkurenta u skupini. Tako treba nastaviti dalje”.

O jedanaestercu koji je prepustio Budimiru…

“Pitao me može li on pucati… Trebao mu je gol, bio je dobar, puno se kretao, trčao, borio se, bio u prilikama, ali nije uspio zabiti. Zaslužio je pucati i zabiti gol. A i bolje da ja ne pucam dva penala, ha, ha, ha…”.

O “podvaljenoj” lopti uoči drugog pogotka Kramarića…

“Vidio sam prostor, čekao sam da krene tamo… Kad je napravio pokret, gurnuo sam mu loptu, ostao je sam i postigao lijep pogodak. Sve u svemu, svi golovi su bili dobri. Stvarali smo puno prilika, bili agresivni i čvrsti, nismo Česima dozvolili da razviju svoju igru i budu opasni iz tranzicije. Ako i postoji neka zamjerka, onda je to početak drugog poluvremena kad smo malo popustili i primili pogodak. Međutim, brzo smo se vratili i ponovno poveli i onda se otvorilo”.

O približavanju 200. nastupu za Vatrene…

“Vidjet ćemo, već ova brojka je nešto nevjerojatno. Hoću li dosegnuti brojku 200… Vidjet ćemo. Daj Bože!”.

Marco Pašalić također je dao izjavu za HNS:

“Htjeli smo igrati hrabro i pobijediti kod kuće. Imali smo dodatni motiv zbog naših fantastičnih navijača, odigrali smo super utakmicu, nije nas poremetio niti izjednačujući pogodak Čeha. Probudili smo se i odigrali super utakmicu, možemo biti zadovoljni”.

A utakmicu s Češima komentirao je i Franjo Ivanović

“Utakmica je očekivano bila puno čvršća nego ona protiv Gibraltara. Malo smo se mučili, kod 1:1 je bilo nezgodno jer su Česi jako dobra momčad, ali kad smo krenuli zabijati… U ove dvije utakmice pokazali smo ofenzivnu snagu Hrvatske, ali pokazali da se znamo i kvalitetno braniti, bili smo vrlo kompaktni. Moj učinak? Sretan sam što sam dobio minutažu, ali i radi naših navijača. Korak smo bliže Svjetskom prvenstvu”.