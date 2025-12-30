VIDEO / Tunis i Tanzanija remizirali, obje momčadi prošle su dalje

Podijeli :

U drugom susretu večeri Tunis i Tanzanija su odigrali 1-1 što je Tunisu bilo dovoljno za prolaz dalje. Skupinu je kao i treća prošla Tanzanija.

Tunis je poveo u 43. minuti golom Ismaela Gharbija iz kaznenog udarca, a izjednačio je Feisul Salum u 48. minuti.

Nigerija je osvojila skupinu s devet bodova, Tunis ima četiri, Tanzanija dva, a Uganda jedan bod.

Večeras su na rasporedu susreti posljednjeg kola skupine D, Benin – Senegal, te Bocvana – DR Kongo.

Podsjetimo, plasman u osminu finala izborit će po dvije najbolje ekipe iz svake od šest skupina, te četiri najbolje plasirane trećeplasirane ekipe.

