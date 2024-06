Mate Bilić za SK: ‘Modrić vjerojatno odlazi nakon Eura, a Perišić će biti ključan’

Podijeli :

GEPA Pictures via Guliver Images

Kreće Euro u Njemačkoj. Zna se da 15. lipnja igramo prvi ogled sa Španjolskom te da nakon toga imamo Albaniju i Italiju. Bilo bi savršeno kada bismo ostvarili sve tri pobjede i maksimalnih devet bodova u grupnoj fazi, ali sigurno se nešto pita i druge.

Mate Bilić je još jedan u nizu koji je bio dijelom reprezentacije. Za Hrvatsku imao je sedam nastupa u kojima je tri puta bio strijelac. U razgovoru za Sport Klub osvrnuo se na kratko razdoblje u reprezentaciji te Modrića i Perišića. Uz to, izdvojio je zadnja dva Svjetska prvenstva u Rusiji i Kataru te prognozirao tko će proći grupnu fazu.

Koji trenutak vam je bio dobar, a koji loš u vašoj igračkoj karijeri?

“Mislim da čovjek nakon karijere postane svjestan kako su svi trenuci dobri ili odlični jer uživaš u onome što radiš i u čemu guštaš. Ne bih rekao da je to trenutak, nego jednostavno djelići tvoje karijere koji se moraju dogoditi i guraju te prema naprijed. Loši trenuci su uvijek bili dobri jer su ti davali dodatan impuls da moraš bolje, jače i više. Meni su svi ti trenuci bili dobri jer sam znao izvući maksimum iz njih. Glupo mi je pričati o dobrim i lošim trenucima. Sve je dobar trenutak kada igraš nogomet za momčadi, koje voliš te kada si sretan i zdrav. To tako gledam u životu.”

Bili ste kratko u reprezentaciji, odnosno od 2009. do 2010. godine. Zanimljivo, izbornik je bio vaš prezimenjak Slaven pa nam prepričajte svoj odnos s njim.

“To je istina. Mislim da imam sedam nastupa za Hrvatsku i zabio sam najbrži gol u povijesti reprezentacije. To je bilo odlično iskustvo i mislim da je igranje za reprezentaciju san svakoga. Taj san mi se ispunio jer jednostavno guštaš igrati sa takvim igračima poput Modrića, Srne. Ako se ne varam, bili su Robert Kovač, Pletikosa. Velika čast, a poziv u reprezentaciju stigao je dok sam bio u Španjolskoj. Prije svega, Slaven je bio mladi izbornik nakon svih događanja koja smo imali na Euru 2008. godine. Ja sam relativno kratko bio, ali mislim da se razvio u pravog trenera. Odnos je bio dobar i profesionalan. Uspomenu na reprezentaciju čuvam na način da nije bilo lako, ali to je čast i priznanje.”

Po vama, je li ovo zadnji Euro za Modrića i koliko znam znači Perišić?

“Teško je prognozirati, ali s obzirom na njegove godine i da nas je sve ostavio bez daha u smislu kako igra za Real nakon osvajanja šeste Lige prvaka mislim da je Luka svjestan svega zbog svoje profesionalnosti i požrtvovnosti. Sigurno je da je rastanak sa reprezentacijom blizu i svi smo svjesni toga. Siguran sam da odlazi nakon ovog Eura, iako nisam mjerilo da dajem odgovore za nekog drugog. Svi bi voljeli da ostane, ali mislim da će na kraju biti tako. Sve što je dao reprezentaciji te hrvatskom, europskom i svjetskom nogometu je za svaku pohvalu. On je legenda i broj 1 Real Madrida po nastupima te titulama. Sve to govori o njegovoj predanosti i njegovom radu te je on primjer mladim igračima kako je težak put do vrha, kako treba proći sve prepreke i kako nije sve onako kako izgleda. Dokazao je da jednostavno nema granica i teško da će ga netko drugi dosegnuti na tom mjestu. Što se Perišića tiče, poznavajući njegovu volju i njegov karakter te ratoborni duh i kvalitetu koju ima sigurno će biti od velike pomoći. Ne samo od pomoći, nego će biti ključni igrač s obzirom da posjeduje mentalni sklop koji ima vrlo malo igrača. Svi mnogi skeptici mislili su da neće moći doći na pripreme, ali poznavajući njegov krug ljudi koji je s njim ne samo da je iznenadio sa fanatičnom predanošću nego je začepio usta mnogima kada su mu predviđali da ga nema na pripremama. Svakako će dati svoj doprinos na Euru i to očekujem od njega jer znam kakav je i koliko nam znači za reprezentaciju. Ivan će biti važan kotačić i želim mu svu sreću.”

Kako to da smo na svjetskim smotrama uspjeli doći do medalja, a na Euru nismo?

“Svjetska prvenstva su onako drugačija, a europski nogomet je dosta drugačiji. Imamo priliku da osvojimo neku od medalja, ali prvo treba odigrati utakmice i onda pričati o tim stvarima. Ne treba biti populist, a zadnja dva Svjetska prvenstva u Rusiji i Kataru bila su iznimno dobra za nas. Neki igrači su se oprostili, a sa selekcijom novih dobro smo se nadopunili. U nekim ključnim trenucima imali smo sreće i bili kvalitetni. To je sve jedan mehanizam, koji funkcionira i vjerujem da neće biti ozljeda do početka Eura kako bi mogli biti pravi. U Njemačkoj bit će kao da smo tu jer tu je većina ljudi, koji rade tamo i koji će doći iz Hrvatske. Ovaj Euro igrat će se kao da je u Hrvatskoj. Možemo se nadati nekoj medalji, ali treba biti realan i bez velikih izjava. Idemo utakmicu po utakmicu kao što radili u Rusiji i Kataru.”

Suparnici u skupini su nam Albanija, Italija i Španjolska. Kome dajete prednost za prolaz i može li se Hrvatska plasirati u nokaut-fazu?

“Grupa je dosta teška te mislim da su izbornik i igrači svjesni toga. Oni to naglašavaju kroz medije. Bez obzira što je Albanija potpuno zasluženo ovdje i to prvi put ako se ne varam, pokušat će se predstaviti na najbolji mogući način. Italija i Španjolska su velike reprezentacije, svjetske velesile te osvajači Svjetskih i Europskih prvenstava. Oni su doživjeli jednu transformaciju svih ovih godina. Možda su malo zreliji, nego na prošlom Euru. Iako, mislim da protiv njih imamo pozitivne i ravnopravne rezultate koji idu u našu korist. Protiv Španjolske to smo pokazali nekoliko puta i odgovara nam njihov stil igre jer smo na 100% protiv tako jake reprezentacije. Mislim da su izgledi podjednaki, odnosno 50-50% s obzirom da smo bezbroj puta pokazali da znamo dobro igrati i da smo u uzlaznoj putanji. Što se Italije tiče, uvijek neugodna reprezentacija koja je spremna na dobar nogomet. Ima stil igre, koji je prilagođen njima. To je visoki presing i s tri igrača otraga. Bezbroj puta pokazali smo da se možemo nositi s njima i da smo ih čak nadigrali u pravom smislu igre. Jako interesantne utakmice u kojima će detalji biti presudni. Mislim da se prolazu mogu nadati sve reprezentacije, ali prije svega Hrvatska, Španjolska i Italija odlučit će na kojim pozicijama će završiti. Svaka čast Albaniji, koja sigurno ima dobre pojedince. Ne znam koliko imaju iskustva, ali nastojat će prirediti neko iznenađenje. Hrvatska i Španjolska idu dalje.”