Mario Kovačević dobio nagradu za trenera mjeseca u HNL-u

xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Objavljeni su dobitnici nagrada za veljaču u hrvatskom nogometnom prvenstvu.

Nakon završetka veljače dodijeljene su mjesečne nagrade za najbolje pojedince u SuperSport HNL-u. U izboru su dominirali članovi vodećeg Dinama – Dion Drena Beljo proglašen je igračem mjeseca, a Mario Kovačević trenerom mjeseca.

Igrač mjeseca – Dion Drena Beljo (Dinamo)

Dinamov napadač imao je odličnu veljaču u kojoj je zabio šest golova i upisao dvije asistencije. Time je dodatno učvrstio vodstvo na ljestvici strijelaca s ukupno 14 pogodaka. Beljo je nastavio golgetersku seriju koja traje još od sredine prosinca te zasluženo ponio nagradu za najboljeg igrača mjeseca.

Rezultati:

Dion Drena Beljo (Dinamo) 93.9

Tiago Dantas (Rijeka) 70.2

Luka Stojković (Dinamo) 55.2

Miha Zajc (Dinamo) 51.6

Jakov Puljić (Vukovar 1991) 49.1

Trener mjeseca – Mario Kovačević (Dinamo)

Dinamo je pod vodstvom Marija Kovačevića u veljači uhvatio odličan ritam. Osvojio je 16 od mogućih 18 bodova i povećao prednost na vrhu prvenstvene ljestvice na sedam bodova. Momčad je pritom postigla čak 18 pogodaka, odnosno u prosjeku tri po susretu.

Rezultati:

Mario Kovačević (Dinamo) 78.0

Nikica Jelavić (Lokomotiva) 32.0

Nikola Šafarić (Varaždin) 30.0

Nagradu za najljepši pogodak osvojio je Iuri Tavares iz Varaždina za sjajan gol protiv Hajduka, dok je najbolju obranu imao Marko Malenica iz Osijeka u utakmici protiv Vukovara.