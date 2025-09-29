Mamić vuče nove poteze: Bivši trener Dinama preuzima klupu Sarajeva?

Podijeli :

Guliver Images

U Sarajevo stiže hrvatski stručnjak Mario Cvitanović (50).

Husref Musemić više nije trener Sarajeva, a ako je za vjerovati portalu Klix.ba, na njegovo mjesto stiže bivši trener Dinama, Mario Cvitanović.

Musemić je Sarajevo preuzeo u kolovozu 2025. godine, nakon što je Zoran Zekić (51) podnio ostavku, dakle prije mjesec i pol dana.

Trenersku karijeru Cvitanović je započeo 2012. godine u Zagrebu gdje je bio pomoćni trener, a kasnije skaut hrvatske reprezentacije. U Dinamu je radio s gotovo svim omladinskim kategorijama, a od srpnja 2017. do ožujka 2018. vodio je prvu momčad Dinama.

Nakon toga bio je trener Al-Wehde, Šibenika i Lokomotive, koju je napustio u svibnju ove godine.

Podsjetimo, mediji iz BiH su nedavno objavili da će Zoran Mamić, bjegunac od hrvatskog pravosuđa, dobiti određenu ulogu u Sarajevu, a sada izgleda da već vuče prve poteze.