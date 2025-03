Lončarević za SK: Smjena Cannavara bi bila katastrofa, a Hajduk ima šanse za naslov

Podijeli :

Dinamo i Hajduk odigrali su zanimljiv derbi 24. kola SHNL-a koji je završio rezultatom 2:2. Utakmicu je u emisiji JutroSK s našim Petrom Čondićem komentirao Ilija Lončarević.

Obje su momčadi su ušle u susret s velikim problemima, posebno nakon ispadanja iz Kupa. Kakav je Vaš dojam?

–Zapleli smo se već dosta u analize derbija, uglavnom se sve svodi na Rijeku, Dinamo i Hajduk. Ne vidim da imamo išta prepametno za reći, utakmica je bila dosta atraktivna. Četiri dosta atraktivna gola, iako jedan autogol, i s te strane bismo svi trebali biti zadovoljni. Od dva protivnika, vjerojatno je zadovoljniji Hajduk, ali ni oni ne mogu biti zadovoljni obzirom da su na kraju imali dva igrača više. Imali su Dinamo na koljenima i s trenerom moraju analizirati gdje su pogriješili u toj situaciji, po meni je to sporost igre.

U SHNL-u lopta općenito ide jako sporo, jedan od najprepoznatljivijih igrača – Stojković, je imao toliko kontakta s loptom da to prelazi granice normale. Dinamo je zadnjih 15 minuta prvog poluvremena igrao dominantno, ali nije se dočekalo ništa pravo jer se sve odvija presporo. Isti je problem i Hajduka, iako su imali više igrača.

Đalović očito zna što radi, Rijeka uspijeva nadoknaditi nedostatak igrača koji su u zadnje vrijeme bili ključni.

–On je mladi trener i po godinama i po stažu, treba mu čestitati na tome što je nastavio s onime što je Rijeka gradila zadnjih godina. Tu mislim na veznu liniju od četiri, pet igrača koji igraju godinama zajedno i to trenutno jedino Rijeka ima. Oni su srce i duša momčadi i rade prevagu u našoj ligi.

Rijeka jedina igra svoj nogomet, Hajduk isto igra svoje, rade neki mali pomak iako ljudi nisu zadovoljni. Nema lakih golova i lakih pobjeda, ali nema to nijedna druga momčad, nema ni Rijeka dominaciju. Nisam sklon pretjerivanju, smatram da je Gattuso napravio posao za koji je doveden, ali do kraja prvenstva ćemo vidjeti je li momčad limitirana snagom i talentom i može li se uopće nešto više napraviti. Gattuso dobro balansira momčad, neki igrači mu to dobro vraćaju, čovjek je u pravu, a napravio je mir u svlačionici što Hajduk godinama nije imao. To je sada domet, ja smatram da Hajduk trenutno teško može biti jači. Naslov može ovisiti o detaljima u nekoliko utakmica.

Od tri momčadi koje se bore za naslov Dinamo je najnestabilniji. To je problem Cannavara koji je kratko tu i nije uspio ustabiliti momčad da on sam u 90 minuta zna tko što može igrati. Ne može se reći da Dinamo nema dobre igrače, ali je problem što nema kohezije i kompaktnosti momčadi. To se vidi po trenerovim lutanjima, ne zna se koji je način igre. Jučer se nije vidjelo ni što igraju, nered u momčadi, vezna linija je vraćena jer igraju zajedno Stojković i Baturina te Ademi koji se žrtvuje, kao i Sučić. Veliki problem im je obrana gdje nisu duplirali bokove i zbog toga primili golove.

Cannavaro je i sam upitao koliko trenera Dinamo želi promijeniti. Što Vi mislite o novoj promjeni trenera?

–Dinamo je počeo svoju kalvariju odlaskom Čačića i dolaskom Bišćana, kad se to dogodilo Bišćan nikako nije smio biti zamijenjen već u jesen. Dinamo ga je izvukao iz mlade reprezentacije, vjerojatno poremetio red u savezu i nisu ga smjeli tako brzo zamijeniti. Jedna sezona ne smije biti razlog za promjenu, a kamoli jedna utakmica.

Ne znam je li Cannavaro dobar ili loš trener, ali smatram da bi ponovna promjena trenera bila katastrofa. Moraju mijenjati druge stvari, moraju se poduzimati neke druge stvari. Klub u tom slučaju ide u krivom smjeru, trebaju ostati dostojanstveni i raditi dalje kao klub koji ima kapital u igračima i novcima. Nek se rekuperiraju i organiziraju da se vrate poslu kakav su radili posljednjih godina. Potrebno je vratiti se na elementarne stvari i odrediti što je čiji posao.

Hajduk se nije sa zimskih priprema vratio bolji. Zabljesnuli su protiv Osijeka, ali onda puno problema protiv Rijeke u Kupu i jučer protiv Dinama. Može li se tako do naslova?

–Za početak, Prpića ne treba stavljati na stup srama, ima u Dinamu iskusnijih igrača koji tako griješe. Gattuso je krenuo pravim putem, smatram da Hajduk nije slabiji nego sigurniji. Ustalili su se, ali ne znam hoće to biti dosta za prvo mjesto. Nije bilo baš nekih pojačanja u zimskom roku, Mlakar je došao naknadno i pitanje je kad će se probiti. Smatram da je on dobar igrač, ali bit će teško mijenjati igru cijele momčadi zbog njega. Mislim da Hajduk ima šanse za prvo mjesto ako nastavi ovim ritmom.

Poslušajte razgovor za još zanimljivih detalja koje je izdvojio Ilija Lončarević.