Liverpool se nakon 13 godina vraća starom sponzoru

Podijeli :

AP Photo/Dave Thompson via Guliver

Nakon 13 godina, Redsi se vraćaju Adidasu.

Kako prenosi SportBusiness, Liverpool od sezone 2025./26. prelazi na novog/starog tehničkog sponzora – Adidas. Naime, Redsi su dvaput dosad surađivali s poznatim njemačkim brendom.

Bilo je to u periodu od 1985. do 1996. te od 2006. do 2012. godine. Trenutni sponzor Liverpoola je Nike, s kojim surađuju od sezone 2020./21.

Dogovor s Adidasom trebao bi potrajati do sezone 2029./30., u kojima bi klub s Anfielda godišnje zaradio otprilike 50 milijuna eura.