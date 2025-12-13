VIDEO / Griezmann ušao s klupe pa pogotkom donio pobjedu Atleticu protiv Valencije

Podijeli :

U prvom subotnjem susretu 16. kola španjolske La Lige nogometaši madridskog Atletica su na domaćem terenu pobijedili Valenciju s 2-1.

Atletico je ostao na četvrtom mjestu ljestvice. Došao je trećem Villarrealu na samo bod zaostatka, ali Villarreal ima čak dvije utakmice manje od Madriđana.

Valencia je bolje otvorila utakmicu, ali Atletico je poveo u 17. minuti golom Kokea. Gosti su se uspjeli vratiti, u 35. minuti je domaću mrežu pogodio Pepelu, ali je gol poništen zbog zaleđa VAR provjerom.

Valencia je zasluženo izjednačila u 63. minuti kada je vrlo lijepo s 18 metara za 1-1 pogodio Beltran. Tek tada je Atletico počeo igrati kako su od njega i očekivali domaći navijači. Inicijativa Atletica se isplatila u 74. minuti kada je za 2-1 zabio Griezmann. Francuski nogometaš je u igru ušao u 59. minuti, a u 74. je majstorski primio loptu i iz okreta zabio za domaće slavlje.

Nedjeljni parovi su Sevilla – Oviedo, Celta – Athletic, Levante – Villarreal i Alaves – Real Madrid, dok će se sve zaključiti utakmicom u ponedjeljak u kojoj se sastaju Rayo Vallecano – Betis.