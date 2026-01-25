VIDEO / Ćaleta-Car opasnim startom zaradio crveni karton, Sociedad slavio s igračem manje!

La Liga 25. sij 202619:36 > 20:45 0 komentara

U susretu 21. kola španjolskog nogometnog prvenstva Real Sociedad je pobijedio Celtu Vigo s 2-1 premda je od 45. minute igrao bez isključenog Duje Ćalete-Cara.

Baskijski sastav je poveo u 17. minuti golom Mikela Oyarzabala, no u posljednjim trenucima prvog dijela domaćin je ostao s igračem manje nakon što je isključen Duje Ćaleta-Car.

Hrvatski branič je zbog neopreznog starta nad Manu Fernandezom dobio žuti karton, međutim sudac Alberola je nakon poziva iz VAR sobe promijenio odluku pokazavši mu crveni karton.

Celta je izjednačila u 72. minuti golom Borje Iglesiasa, no samo tri minute kasnije Sociedad je vratio prednost novim golom Oyarzabala. Konačnih 3-1 postavio je Brais Mendez u šestoj minuti nadoknade iz kaznenog udarca. Luka Sučić je za pobjednički sastav igrao do 81. minute.

Sociedad je ovim pobjedom napredovao na osmo mjesto s 27 bodova, dok je Celta ostala na sedmoj poziciji s pet bodova više.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - La Liga