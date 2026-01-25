VIDEO / Ćaleta-Car opasnim startom zaradio crveni karton, Sociedad slavio s igračem manje!

Podijeli :

U susretu 21. kola španjolskog nogometnog prvenstva Real Sociedad je pobijedio Celtu Vigo s 2-1 premda je od 45. minute igrao bez isključenog Duje Ćalete-Cara.

Baskijski sastav je poveo u 17. minuti golom Mikela Oyarzabala, no u posljednjim trenucima prvog dijela domaćin je ostao s igračem manje nakon što je isključen Duje Ćaleta-Car.

VIDEO / Dani Olmo nakon Slavije zabio i Oviedu, Barca opet na vrhu

Hrvatski branič je zbog neopreznog starta nad Manu Fernandezom dobio žuti karton, međutim sudac Alberola je nakon poziva iz VAR sobe promijenio odluku pokazavši mu crveni karton.

Celta je izjednačila u 72. minuti golom Borje Iglesiasa, no samo tri minute kasnije Sociedad je vratio prednost novim golom Oyarzabala. Konačnih 3-1 postavio je Brais Mendez u šestoj minuti nadoknade iz kaznenog udarca. Luka Sučić je za pobjednički sastav igrao do 81. minute.

Sociedad je ovim pobjedom napredovao na osmo mjesto s 27 bodova, dok je Celta ostala na sedmoj poziciji s pet bodova više.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.