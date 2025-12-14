VIDEO / Brekalov Oviedo teško nastradao na gostovanju

Podijeli :

Nogometaši Seville prekinuli su niz od tri prvenstvene utakmice bez pobjede svladavši u nedjelju pred svojim navijačima Oviedo s uvjerljivih 4-0.

Akor Adams (4), Djibril Sow (22), Batista Mendy (51) i Chidera Ejuke (89) bili su strijelci za andaluzijsku momčad koja je šestom pobjedom došla do 20 bodova i privremeno skočila na osmo mjesto.

Oviedo je na predzadnjem, 19. mjestu, sa samo deset bodova. Josip Brekalo je za gostujuću momčad igrao od 61. minute.

Na vrhu ljestvice je Barcelona s 43 boda, sedam više od Real Madrida koji ima utakmicu manje.